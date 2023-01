Κοινωνία

Απολογία Φιλιππίδη: Δεν είμαι βιαστής - Τώρα συνεχίζω μόνο να αναπνέω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα είπε στην απολογία του ο ηθοποιός για τις κατηγορίες σχετικά με αποπειρα βιασμού και η ένταση στο δικαστήριο.

Συνεχίζεται η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, με τον ηθοποιό να απολογείται απο το πρωί της Δευτέρας, καθώς κατηγορείται για τα αδικήματα του βιασμού και της απόπειρας βιασμού σε βάρος τριών γυναικών συναδέλφων του.

Ο ηθοποιός, αναφέρθηκε στη δεύτερη καταγγέλουσα και τη γνωριμία τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι υπήρξε σχέση, όμως το ήθελαν και οι δύο.

"Μίλησα με τον κύριο Λαμπροπούλο... θέλησε να μου στείλει ένα βιογραφικό της ανιψιάς του. Υπήρχε η ανάγκη μιας πιθανής αντικαταστασης, ο κύριος Λαμπρόπουλος μου έστειλε αρκετές φορές. Το φλερτ εκδηλώθηκε και από την πλευρά της και από την πλευρά μου. Αυτό που έγινε μεταξύ μας με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο. Δεν υπήρξε κάποιος καταναγκασμός, κάποια βίαζε δεν υποχρεώθηκε κάνεις να κάνει κάτι. Έγινε επειδή το θέλαμε και οι δύο.

Την επόμενη φορά που βρεθήκαμε, νομίζω η επόμενη ημερα, την παίρνω στο αυτοκίνητο, πάλι γυρίσαμε, είχε συμβεί το προηγούμενο περιστατικό και ήμασταν πιο χαλαροί μεταξύ μας. Δεν έγινε κάτι. Είναι η μέρα που τη συνάντησα τυχαία στο δρόμο με το αυτοκίνητο, που την είχα ρωτήσει εάν έχει μέσο και μου είπε ότι έχει κανονίσει. Την είδα τυχαία στο δρόμο, μου είπε ότι πηγαίνει να συναντήσει μια φίλη της στο Κολωνάκι και την άφησα στο ύψος... Το επόμενο ραντεβού έγινε τηλεφωνικά, της είπα να περάσει από το θέατρο Σάββατο γιατί είχαμε διπλή παράσταση, να έρθει πιο νωρίς για να μιλήσουμε και να βρεθούμε. Ήρθε κατά την μια, και ο ταμίας ήταν εκεί. Το θέατρο δεν λειτουργούσε, πάντως αυτό που είχαμε συμφωνήσει ήταν να έρθει στην πρωινή πρόβα. Έτσι και εγινε, την υποδεχτηκα, εγινε πάλι κάτι μεταξυ μας εννοείται πως έγινε ότι έγινε με τη συναίνεση και των δύο. Δεν πιέστηκε κάνεις. Μετά ήρθε η συζήτηση τι θα γίνει στο θέατρο. εγώ ποτέ δεν είπα ότι σίγουρα υπάρχει θέμα αντικατάστασης, είπα μπορει, ήμουν απολύτως σαφής. Δεν είχα κανένα λόγο εάν η κυρία Γιαννοπούλου έφευγε από την παράσταση να μην την πάρω (δεύτερη καταγγελουσα). Δεν υπήρχε λόγος να μην την πάρω, ήταν ένας μικρός ρόλος και θα μπορούσε να το κάνει. Και σαν φυζικ... Είμαι σίγουρος ότι ποτέ δεν είπα για σίγουρη αντικατάσταση. Πότε! Δεν της άρεσε αυτό που της είπα και θέλησε να φύγει. Ήταν λίγο έντονη... Της άνοιξα, έφυγε, κλείδωσα. Της έστειλα μην πριν από τη βραδινή παράσταση, συμφιλίωσης, να μην υπάρχει κόντρα μεταξύ μας γιατί θα υπάρξουν συνεργασίες μεταξύ μας. Όταν ήμουν ηθοποιός σπάνια πρότεινα ηθοποιούς. Όταν είμαι σκηνοθέτης είναι άλλο... Για κάποιες μέρες μετά, της τηλεφωνούσαν, στην αρχή δεν σήκωνε το τηλέφωνο, κάποια στιγμή απάντησε και προσπάθησα να επαναφέρω την κουβέντα στην σχέση μας. Ηρέμησε λίγο, τα πράγματα για πιο χαλαρά, ειπώθηκαν κάποια πράγματα μεταξύ μας πιο ερωτικά."

Και συνεχίζει ο ηθοποιός: "Η δεύτερη καταγγελουσα έρχεται και με καταγγέλει για απόπειρα βιασμού. Έχει πει ψέματα σε μένα ότι είναι ανήψια του Μαυροπούλου, και εγώ θα έκανα απόπειρα βιασμού στην ανήψια του δικηγόρου - συνεργάτη και προσωπικού δικηγόρου και της εταιρείας και του Δημοσθένη Βαρδινογιάννη.

Ακόμα και εάν εγώ παρεξηγουσα την διάθεση μιας γυναίκας ή κάποιου ανθρώπου και καταλάβαινα ότι δεν πάει καλά θα σταματούσαν εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει ακουστεί ότι δεν σέβομαι το όχι... Ποιος το είπε αυτό; Πώς θα το αποδείξω αυτό που έγινε κάτι πριν από χρόνια παρά μόνο λέγοντας αυτά που σας λέω εγώ τώρα και για τον χαρακτήρα.

Πρέπει να βρω ένα τρόπο να καταλάβατε ότι ο άνθρωπος που έχετε απέναντι σας δέκα μήνες δεν είναι αυτό που περιγράφετε... Πώς θα το αποδείξω αυτό; Το ότι κάποιος λέει ψέματα σε κάτι ... Πόσο εύκολα με κατηγορούν για βιαστή; Πώς γίνεται; Εγώ υπερασπίζομαι την ζωή μου που κρέμεται σε μια κλωστή αυτή τη στιγμή. Τη χαμένη μου ζωή. Αυτή τη στιγμή συνεχίζω μονο να αναπνέω. Δεν πρόκειται να ξαναδουλεψω σε αυτή τη δουλειά. Δεν θέλω να τους ξαναδώ στα μάτια μου. Δεν τους θέλω κανέναν από αυτούς στη ζωή μου. Ντροπή τους! Τι έχουν πει όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Οι τρεις είναι εθελοντές που με μήνυσαν, γιατί είχαν στρώσει το χαλί οι τρεις άλλες κυρίες. Δεν γίνεται να κάνεις πίσω. Προσπαθώ να μπω στη σκέψη τους και νομίζω ότι τα καταφέρνω."

Στη συνεχεια, υπήρξε ένταση γιατί απευθύνθηκε στον δικηγόρο της υποστήριξης κατηγορίας για να μην τον απαξιώνει. "Θέλω να πειτε στον κυριο Μιτζια να μην μουρμουριζει και να μην κουνάει υποτιμητικά το πρόσωπο του" είπε η Πέτρος Φιλιππίδης."

"Δεν παριστάνω τον ευγενή. Έτσι ειμαι. Είναι η φύση μου. Δεν έχω αποδείξεις, μάρτυρες, δεν έχω τίποτα, μόνο την αλήθεια της ψυχής μου. Σας έλεγα που να βρω εγώ τις αποδείξεις για πριν από δεκαπέντε χρόνια. Παρ όλα αυτά τις βρίσκω... Είναι ο γάμος της πρώτης καταγγελουσας που αποδυκνειει ψεματα. Είναι τα μηνύματα και θυμήθηκα το δέκα μετά το περιστατικό που η γυναίκα που συναντάει τον Μπιμπίλα και τη μάνα της καταγγελουσας, αμέσως μετά μου ήρθε πάλι μήνυμα από την καταγγελουσα. Τα ακυρώνω, δεν απαντούσα, δεν ήθελα να είχα καμία σχέση. Δεν ήθελα!", ανέφερε ο Πέτρος Φιλιππίδης.

"Η ίδια η καταγγελουσα λέει στο περιστατικό της βάφτισης κατέβηκε στη τουαλέτα και λέει η Θάλεια "Για τον Πέτρο κλαις". Που ξέρει η Θάλεια; Αυτές είναι οι αποδείξεις.

Έρχεται η κυρία.... Και λέει δεν είχα.ακουσει τίποτα για τον Φιλιππίδη, παραδέχεται ότι έχουν πει οι δικοί μου μάρτυρες. Η γυναίκα που έχει δει την φίλη της μετά από την απόπειρα βιασμού έτσι όπως περιγράφεται, με χτυπήματα, με μελανιές στα πόδια, όλες οι καταγγελίες το ίδιο, αλλά όχι αλλαζουβλν

Ένας άνθρωπος μπορεί να ξεχάσει κάτι. Όχι βιασμό. Κάτι. Μπορεί να ξεχάσει κάτι. Πώς μεταφέρονται όμως αυτές οι μελανιές; Από τα γόνατα, στο λαιμό... Και εχθές μου είπαν ότι βγήκε στις ειδήσεις ότι κυνηγούσα την πρώτη καταγγελουσα και την έπιασα από το λαιμό. Δηλαδή να την πνίξω; Μόνο αυτό δεν έχω κατηγορηθεί. Ότι έκανα φόνο ή ότι προσπάθησα να σκοτώσω ανθρωπο. Μελανιές που βγαίνουν μετά. Αυτό δεν είναι οργανωμένο. Όχι, αλλά αυτοί οι πέντε είναι που ενοχλούσαν όλο το ελληνικό θέατρο που ποτέ για εμένα τουλάχιστον δεν ακούστηκε τίποτα, το είπαν και όλοι οι μάρτυρες. Όπως επίσης εγώ βιάζω σε αυτή τη περίοδο. Πριν τίποτα. Μετά τίποτα. Και προφυλακιζκμακ για αυτό. Κάνω ένα χρόνο φυλακή. Αυτή είναι η απόδειξη. Ξέρετε πως πέρασα εκεί μέσα; Δεν θέλετε να ξέρετε. Δεν ξέρεις εάν θα ξυπνήσει το άλλο πρωί... Και συμβιβάζεται. Μπορεί να μην ξυπνήσεις. Όχι ότι θα σου κάνουν κάτι οι άλλοι κρατούμενοι. Ίσα ίσα μου φέρθηκαν άψογα... Η μία σου μέρα μετράει για δέκα. Και θα το δεις όσο περνάνε οι μέρες.

Η Βάσια Χρήστου λέει ότι συνεργάστηκε μαζί μου άψογα και ζητάει και την παρέα μου. Εάν με ρωτάτε εμένα σε καμία περίπτωση δεν θα δούλευα με κάποιον που ξέρω ότι έχει πειράξει ποτέ του άνθρωπο. Ότι έχει κάνει βιασμό η απόπειρα... Θα αποχωρούσα από τη δουλειά. Γιατί κανένας δεν θέλει να το καταγγείλει. Μετά την υποτιθέμενη απόπειρα βιασμού συναντάει μία φίλη, την υποτιθέμενη φίλη και...

Έτσι όπως το είχε περιγράψει η τρίτη καταγγελουσα μπορούσε να με σπάσει στο ξύλο. Να με κάνει μαύρο. Να με κατακρεούργησει. Μου είπε θα σε πάω στα κανάλια ρε μ@λ@κα. Και μετά της είπα ό, τι της είπα.

Η πρώτη καταγγελουσα έχει μια τελείως διαφορετική καταγγελία στο ΣΕΗ ... Όταν μια αποπλάνηση γίνεται βιασμός έχει τεράστια διαφορά. Τεράστια. Θα μου πεις η παρενόχληση δεν σε πειράζει; Παρά πολυ. Αλλά θα μου πεις βιασμό; Και όλες όσες βρίσκονται εδώ ξέρουν πολύ καλά εάν έχουν βιαστεί ή όχι;

Θέλουν να μου κάνουν κακό; Να μου κάνουν. Θέλουν να φύγω; Να φυγω. Θέλουν να με πλακώσουν στο ξύλο; Ας με πλακώσουν. Βγήκε δικηγόρος σε κανάλι και μίλησε για υπόθεση που δεν υπάρχει σε δικογραφία.", είπε ακόμη ο ηθοποιός.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Αντύπας δέχθηκε επίθεση ενώ τραγουδούσε (βίντεο)

Αρχαία Ολυμπία: πέθανε ξαφνικά 15χρονος μαθητής

Φάρμακα: Κόντρα Πλεύρη - αντιπολίτευσης για τις ελλείψεις και τα μέτρα