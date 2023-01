Πολιτική

Φάρμακα: Κόντρα Πλεύρη - αντιπολίτευσης για τις ελλείψεις και τα μέτρα

Για μικροκομματικές σκοπιμότητες κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ο Υπ. Υγείας. Επίθεση στο Μαξίμου εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τι λένε τα άλλα κόμματα.

Αδιάκοπη, όπως και οι ελλείψεις πολλών φαρμάκων από τα ράφια των φαρμακείων, συνεχίζεται η πολιτική σύγκρουση για την κατάσταση στην Ελλάδα και την διαχείριση του προβλήματος από την Κυβέρνηση.

Στα πυρά που εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από την συνάντηση του με το Προεδρείο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, απάντησε ο Θάνος Πλεύρης, καταλογίζοντας προσπάθεια μικροκομματικής εκμετάλλευσης του προβλήματος που έχει ανακύψει σε όλον τον κόσμο.

Στην απάντηση του Υπουργού Υγείας στον Αλέξη Τσίπρα, αναφέρονται τα εξής:

«Το πρόβλημα έλλειψης φαρμάκων μαστίζει το σύνολο των κρατών και χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία και το σύνολο των χωρών της ΕΕ με πολύ πιο ακριβά φάρμακά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα από την Ελλάδα. Η απουσία πρώτων υλών έχει υποχρεώσει χώρες, να απαγορεύσουν πώληση συγκεκριμένων δραστικών, να βάλουν πλαφόν στην αγορά φαρμάκων και να βρίσκεται σε κίνδυνο η επάρκεια φαρμάκων στα νοσοκομεία τους

Η χώρα μας αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε μικρότερο βαθμό, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί αλλά και χάρη στην ύπαρξη ισχυρής εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας. Ήδη από το καλοκαίρι νομοθετήσαμε για τη διασφάλιση φαρμάκων που είναι σε έλλειψη, διατάξεις που ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε. Έχουμε διασφαλίσει την πλήρη επάρκεια στα νοσοκομεία μας και μέσω έκτακτων εισαγωγών και υποκατάστασης με τα ελληνικά γενόσημα αντιμετωπίζουμε και τις ελλείψεις στα ιδιωτικά φαρμακεία.

Παράλληλα έχουμε επιβάλλει την μεγαλύτερη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και έχουμε ήδη κλείσει φαρμακαποθήκες που δεν συμμορφώνονται και οι έλεγχοι σε φαρμακοβιομηχανίες και φαρμακαποθήκες συνεχίζονται. Λαμβάνουμε λοιπόν όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ταλαιπωρίας των πολιτών και την ομαλοποίηση της αγοράς. Σε όλες τις άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα από την Ελλάδα δεν υπήρξε ανεύθυνη αντιπολίτευση να προσπαθεί και από αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα να κερδίσει μικροκομματικά.

Ο κ. Τσίπρας για μία ακόμη φορά είναι κατώτερος των περιστάσεων. Λαϊκίζει και συνθηματολογεί χωρίς καμία πρόταση. Προκαλεί δε εντύπωση ότι αναφέρεται σε κερδοσκοπία, τη στιγμή που γνωρίζει ότι ο ίδιος ως κυβέρνηση άλλαξε τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων προς όφελος των πολυεθνικών συμφερόντων της φαρμακοβιομηχανίας και ως αντιπολίτευση δεν στήριξε κανένα μέτρο εξοικονόμησης από τα ακριβά φάρμακα που εξασφάλισαν για το δημόσιο πάνω από 450 εκ. εκπτώσεις.

Η επιλογή του να συναντηθεί όχι με το σύνολο των θεσμικών εταίρων αλλά με τον απερχόμενο πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών δείχνει ότι αναπολεί τους ανθρώπους που του υπόσχονταν ότι τα φαρμακεία θα είναι εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το κομματικό του όφελος σε βάρος της δημόσιας υγείας».

Σε φυλλάδιο του ΚΚΕ επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, πως «Το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης των αναγκαίων φαρμάκων για την έγκαιρη, ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του λαού είναι αποτέλεσμα της “χρόνιας νόσου” της καπιταλιστικής οικονομίας που διαμορφώνει το φάρμακο ως πανάκριβο εμπόρευμα για τον λαό και ως μέσο απόσπασης τεράστιων κερδών από φαρμακοβιομήχανους και φαρμακέμπορους είτε αυτοί έχουν την “έδρα τους” στην Ελλάδα είτε αλλού.

Τα φάρμακα:

είναι κρίσιμα προϊόντα, αποτέλεσμα της συλλογικής κοινωνικής εργασίας χιλιάδων εργαζομένων, που η έρευνα, η παραγωγή και η διακίνησή του θα έπρεπε να καθορίζονται με το κριτήριο των λαϊκών αναγκών.

σε συνθήκες της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, του κέρδους και της ανταγωνιστικότητας δεν μπορούν να έχουν οποιοδήποτε κοινωνικό χαρακτήρα.

Είναι ψέματα ότι δε “φτάνουν” οι “πρώτες ύλες” για την παραγωγή και τη συσκευασία των φαρμάκων σε συνθήκες τεράστιων δυνατοτήτων της τεχνολογίας, της επιστήμης και της παραγωγικότητας.

Οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ-ΕΕ και Κίνα – Ινδία και για τα μερίδια των αγορών στα φάρμακα είναι αυτές που οξύνονται και βάζουν σε κίνδυνο την υγεία των λαών.

Αποκαλύπτεται για μία ακόμη φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η «μεγάλη αγορά» της, που έχουν ως ευαγγέλιο όλα τα υπόλοιπα κόμματα, όχι μόνο δεν μπορεί να διασφαλίσει την ευημερία των λαών, αλλά τους στερεί και από βασικά αγαθά, όπως είναι τα φάρμακα, η ενέργεια κ.ά. Αποκαλύπτεται αυτό που πάντα έλεγε το ΚΚΕ, ότι οι περίφημες ελευθερίες κίνησης κεφαλαίου και εμπορευμάτων, είναι «ελευθερία» μόνο για να μεγαλώνουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, ενώ για τους λαούς αποτελεί μία μεγάλη «φυλακή».

Ο λαός είναι χαμένος και όταν υπάρχει ανεπάρκεια και όταν τα φάρμακα επαρκούν αφού είναι πανάκριβα. Εδώ και τώρα:

Να καταργηθούν οι παράλληλες εξαγωγές, τώρα, πλήρως και για πάντα.

Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αύξηση τιμών στο όνομα της επάρκειας.

Δωρεάν φάρμακο για τον λαό, για κάθε ασθενή, την ώρα που το χρειάζεται».

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωση της αναφέρει «Κάθε «παγκόσμια κρίση» στην Ελλάδα εξελίσσεται σε «τραγωδία». Η κυβέρνηση αντί να αναζητά λύσεις για να προστατεύσει την υγεία των Ελλήνων, εφευρίσκει δικαιολογίες για την αποτυχία της. Μία κυβέρνηση η οποία δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της, δεν αξίζει να έχει και την ύψιστη ευθύνη της διακυβέρνησης της Ελλάδας.

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλη Κριθαρίδη, σημειώνεται πως «Η Κυβέρνηση συνεχίζει να επιρρίπτει τις ευθύνες για τις τραγικές ελλείψεις των φαρμάκων σε οποιονδήποτε άλλο πέραν της ίδιας. Με τους πολίτες να διαπιστώνουν καθημερινά έλλειψη όλο και περισσότερων βασικών φαρμάκων, η Κυβέρνηση προσπαθεί για άλλη μία φορά να μας πείσει πως πρόκειται για ένα ακόμα διεθνές ή πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Πέρα όμως από την συνήθη πια δικαιολογία για την Μητσοτάκης Α.Ε. περί εισαγόμενων προβλημάτων, η Κυβέρνηση δεν εξηγεί τι κάνει η ίδια, ασχέτως της προέλευσης του προβλήματος για να το αντιμετωπίσει και κατά πόσο λειτουργεί τελικά ως πολλαπλασιαστής του. Πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρξει εθνική ή και ευρωπαϊκή βιομηχανία φαρμάκου με κεντρικό σχεδιασμό, έξω από τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς για να ικανοποιούνται οι ανάγκες του πληθυσμού έναντι των ιδιωτικών συμφερόντων που νέμονται και τον χώρο του φαρμάκου; Όπως ακριβώς στην εθνική αμυντική βιομηχανία όπου δεν υπάρχει, και δεν θα έπρεπε να υπάρχει, η "αγορά", έτσι και για τα φάρμακα των ασθενών θα έπρεπε να συζητάμε πέρα και έξω από το κερδοσκοπικό αυτό πλαίσιο. Πάνω σε αυτά, όμως, ο κ. Πλεύρης, η κα Γκάγκα κι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχουν να μας πουν κάτι πλην της γνωστής τους δικαιολογίας πια, ότι για όλα τα δεινά του τόπου φταίνε κάποιοι "εξωτερικοί παράγοντες", την ώρα που η πολιτική τους στον χώρο της υγείας ασκείται καθαρά με σκοπό την εξυπηρέτηση των ολιγαρχικών παραγόντων».

