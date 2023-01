Αθλητικά

Παναιτωλικός - ΟΦΗ: ισοπεδωτικοί οι Κρήτες στο Αγρίνιο

Με τι νίκη αυτή ο ΟΦΗ, απομακρύνθηκε απο την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες με άκρως εμφατικό τρόπο, επικρατώντας του Παναιτωλικού με 4-0 στο Αγρίνιο στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League κι έκανε άλμα παραμονής, καθώς απομακρύνθηκε για τα καλά απ’ την επικίνδυνη ζώνη.

Νίκη μετά από τρεις αγωνιστικές για την κρητική ομάδα, που πέρασε με το διπλό απ’ το Αγρίνιο όπως και πέρσι, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νούα Ντίκο, ο οποίος σκόραρε δις (το πρώτο γκολ με απίθανο ανάποδο ψαλίδι), με τους Γιόν Τοράλ και Κοσμά Τσιλιανίδη να «σφραγίζουν» το τρίποντο του ΟΦΗ στο τελευταίο 20λεπτο.

Πολύ «βαριά» ήττα για τον Παναιτωλικό που ηττήθηκε για 6η φορά σε 9 αγώνες στην έδρα του κι έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει στους 4 βαθμούς τη ζώνη των play off, παρουσία του νέου ιδιοκτήτη της ομάδας Μάτσιεκ Καμίνσκι στην εξέδρα των VIP.

Ο Παναιτωλικός ήταν εκείνος που έχασε την πρώτη ευκαιρία στο 11’ με το σουτ του Χόρχε Ντίας που έφυγε εκτός εστίας. Στο 22’ ο Ντίκο απείλησε για πρώτη φορά, όμως το σουτ του δεν βρήκε στόχο.

Στο 27’ ο ΟΦΗ (που είχε ήδη κατοχή μπάλας στο 63%) άνοιξε το σκορ. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, η άμυνα του Παναιτωλικού έδιωξε, ο Ντιουσέ με κεφαλιά τροφοδότησε τον Ντίκο, ο οποίος έπιασε ένα εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ανέστη για το 1-0.

Στο 30’ ο Καρέλης είχε άστοχη κεφαλιά από κοντά λίγο άουτ, στην τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου. Στο 51’ ο Νέιρα τροφοδότησε τον Τοράλ, ο οποίος σούταρε εκτός περιοχής. Ο Ανέστης απέκρουσε, ο Τοράλ ακολουθούσε τη φάση, αλλά το πλασέ του σταμάτησε στο δοκάρι.

Ένα λεπτό αργότερα (52’) ο ΟΦΗ έφτασε εντέλει σε δεύτερο γκολ. Ο Τοράλ είδε την κίνηση του Ντίκο αριστερά κι ο φορ από το Μάλι από δύσκολη γωνία πλάσαρε εύστοχα για το 2-0. Οι Κρητικοί έκαναν πλέον ότι... ήθελαν στο γήπεδο και στο 73’ από την καταπληκτική μπαλιά «τρύπα» του Λάρσον, ο Τοράλ έκανε το 3-0.

Στο 82’ ο Γκερέρο είχε πλασέ ελάχιστα άουτ, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κοσμάς Τσιλιανίδης έπειτα από λάθος της άμυνας του Παναιτωλικού και ασθενή απόκρουση του Ανέστη, διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Μεγιάδο, Μανδάς, Περέα

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αποστολάκης (71’ Λιάβας), Μλάντεν, Μάλης (70’ Ζοάο Πέντρο), Χουχούμης, Ξενιτίδης (46’ Κολοβός), Φλόρες, Ντίας, Σενγκέλια (78’ Μάρτενσον), Καρέλης, Νταγκό (60’ Χατζηθεοδωρίδης).

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Βούρος, Πασαλίδης, Διαμαντής, Λάρσον, Μεγιάδο (76’ Περέα), Ντιουσέ, Μπαλογιάννης (70’ Τοράρινσον), Τοράλ (76’ Γκερέρο), Νέιρα (69’ Τσιλιανίδης), Ντίκο (85’ Τζου).