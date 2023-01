Οικονομία

“Πράσινα Ταξί”: Αυλαία για τις αιτήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να αντικαταστήσουν οι οδηγοί ταξί τα οχήματά τους, μέσω του προγράμματος επιδότησης.

"Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Πράσινα ΤΑΞΙ» (prasinataxi.gov.gr). Με τη νέα δράση συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, στηρίζουμε έμπρακτα πολλούς επαγγελματίες οδηγούς ΤΑΞΙ, να αντικαταστήσουν τα παλιά οχήματά τους, με νέα, αμιγώς ηλεκτρικά".

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώνστας Σκρέκας.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023.

Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο στόλο των οχημάτων ταξί που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας με αντικατάσταση περίπου 2.000 παλιών και ρυπογόνων ταξί με νέα αμιγώς ηλεκτρικά και δίνεται η δυνατότητα επιδότησης σε ιδιοκτήτες οχήματος ταξί, για αγορά ή χρονομίσθωση (leasing) αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ταξί καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος.

Η επιδότηση (οικολογικό bonus) ανέρχεται σε ποσοστό 40%, με το μέγιστο ποσό να αγγίζει τις 17.500 ευρώ και την υποχρεωτική απόσυρση οχήματος ταξί, να επιβραβεύεται με 5.000 ευρώ. Επίσης, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα ΑμεΑ, τις οικογένειες με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω και τους νέους έως 29 ετών, με ξεχωριστή προσαύξηση σε κάθε κατηγορία.

Ωφελούμενοι του προγράμματος

Όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EUR05 και παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας.

Ιδιοκτήτες θεωρούνται όσοι κατέχουν το 100% της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων μεριδιούχων επί της αδείας (συνιδιοκτήτες/συγκύριοι), η αίτηση υποβάλλεται από το σύνολο των δικαιούχων.

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται την αγορά ή σύναψη χρονομίσθωσης (leasing) ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων C02 (BEV), ανά άδεια.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προβούν σε απόσυρση και καταστροφή του παλαιού οχήματος ΤΑΞΙ. Το ποσό επιδότησης για την απόσυρση συνυπολογίζεται στο τελικό ποσό του οικολογικού bonus.

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ορίζεται η1η Δεκεμβρίου του 2021, από τις οποίες εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν την προκαταβολή για την παραγγελία του οχήματος.

Ύψος ενισχύσεων

Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV) οχήματα ταξί η επιδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ), με μέγιστο ποσό τις 17.500 ευρώ.

Η υποχρεωτική απόσυρση οχήματος ΤΑΞΙ επιβραβεύεται με 5.000 ευρώ.

Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος, για εγκατάσταση σε οικιακό περιβάλλον ή σε χώρο στάθμευσης επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 500 ευρώ και είναι προαιρετική.

Επιπλέον ενισχύσεις

Στις περιπτώσεις που η άδεια είναι ατομική:

Για τις κατηγορίες ΑμεΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ΤΑΞΙ.

Για τις κατηγορίες οικογενειών με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ΤΑΞΙ.Για νέους έως 29 ετών, που είναι ήδη κάτοχοι άδειας οχήματος ταξί, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι με βάση την υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ταξί είναι παραπάνω από ένας, και καθένας από αυτούς τυχαίνει να ανήκει στις ως άνω ειδικές κατηγορίες, το ποσό της προσαύξησης που δικαιούται ανάλογα με την κάθε ειδική κατηγορία υπολογίζεται με βάση το ποσοστό, που του αναλογεί στην υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος.