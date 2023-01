Κοινωνία

Βαγγόπουλος: Ο Φιλιππίδης ήθελε να εμφανιστεί ως θύμα σκευωρίας, αλλά… (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1, για την απολογία του ηθοποιού, ο δικηγόρος της μιας εκ των γυναικών που κατήγγειλαν τον Πέτρο Φιλιππίδη για απόπειρα βιασμού.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Ανδρέας Βαγγόπουλος, συνήγορος μιας ηθοποιού που έχει μηνύσει τον Πέτρο Φιλιππίδη για απόπειρα βιασμού.

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ηθοποιού, ο δικηγόρος είπε ότι «Η στιγμή της απολογίας είναι ιερή στιγμή για έναν κατηγορούμενο και πρέπει να την σεβαστώ απόλυτα, κατανοώντας την θέση που βρίσκεται. Ωστόσο, προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί κάνοντας επίκληση στο συναίσθημα και προσπαθώντας να εμφανιστεί ως θύμα της όλης υπόθεσης».

Όπως είπε ο κ. Βαγγόπουλος, ο Πέτρος Φιλιππίδης «Παρουσίασε μια απλοϊκή αλήθεια που δεν μπορεί να ευσταθεί», σημειώνοντας πως ο καλλιτέχνης είπε στην απολογία του ότι όλα αποτελούν οργανωμένη σκευωρία που στήθηκε σε ένα γραφείο δικηγόρου και χαρακτήρισε ως «εθελόντριες» τις γυναίκες που τον κατήγγειλαν, σημειώνοντας ότι «αυτό τις αδικεί για όσα έχουν καταφέρει το τελευταίο διάστημα αυτές οι γυναίκες».





«Δεν πήραμε απάντηση για το ποιος ήταν πίσω από την σκευωρία, αν ήταν κάποιος θεατρικός επιχειρηματίας ή κάποιος άλλος. Το μόνο που είπε ότι ήθελαν να πετύχουν την δολοφονία του χαρακτήρα του και να τον πετάξουν έξω από το θέατρο, έναν άνθρωπο 60 χρόνων που κατά τα άλλα είναι ταλαντούχος και είχε πολλά να δώσει στο θέατρο», είπε ο κ. Βαγγόπουλος.

Ακόμη, σχολίασε πως «μας έλεγαν επί 10 μήνες ότι θα παρουσίαζαν αποδεικτικό υλικό ότι ψεύδονται οι καταγγέλλουσες, κάτι που δεν είδαμε σήμερα στο δικαστήριο».

Απαντώντας σε ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου κατά πόσον οι καταγγέλλουσες έχουν παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ο κ. Βαγγόπουλος αποκρίθηκε ότι «στα αδικήματα τα σεξουαλικά, αποδείξεις με την μορφή της άμεσης απόδειξης δεν υπάρχουν, καθώς συνήθως δεν μπορεί να υπάρχουν μάρτυρες. Θεωρώ ότι το υλικό που έχει προσφερθεί, τουλάχιστον για την δική μου εντολέα, αποδεικνύει την αλήθεια των καταγγελλομένων».

