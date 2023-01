Κοινωνία

Απολογία Φιλιππίδη: Με έβγαλαν από το θέατρο, όχι όμως από την καρδιά του κόσμου

Μετά από οκτώ ώρες ολοκληρώθηκε η απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη. Βολές κατά των καταγγελλουσών για βιασμό. Αθώος δηλώνει ο ηθοποιός.

Μετά από περίπου οκτώ ώρες ολοκληρώθηκε η απολογία του ηθοποιού Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος αρνήθηκε τον βιασμό και τις απόπειρες βιασμού που κατηγορείται ότι διέπραξε σε βάρος τριών συναδέλφων του.

Ο επιφανής θιασάρχης θα ακούσει την Παρασκευή την αγόρευση στης Εισαγγελέως Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ως προς τον αν τον θεωρεί ένοχο ή όχι για όσα του καταλογίζουν οι τρεις γυναίκες που τον κατήγγειλαν.

Με ιδιαίτερη φόρτιση ο κατηγορούμενος που επί δέκα μήνες δικάζεται για την υπόθεση που, όπως είπε, τον κατέστρεψε στράφηκε απολογούμενος τόσο κατά των τριών φερόμενων θυμάτων όσο και κατά των συναδέλφων τους που εξαρχής στηρίζουν τις τρεις ηθοποιούς με δηλώσεις τους, με την παρουσία τους και σήμερα και όλο το προηγούμενο διάστημα στην δίκη, αλλά και με καταθέσεις που έδωσαν στο δικαστήριο.

"Πόσο εύκολα με κατηγορούν για βιαστή; Το καταλαβαίνω, τη δουλειά τους θέλουν να κάνουν. Αλλά εγώ υπερασπίζομαι τη ζωή μου, την χαμένη ζωή μου που κρέμεται από μια κλωστή πλέον. Δεν πρόκειται να ξαναδουλέψω σε αυτή τη δουλειά. Δεν τους θέλω, να μην τους ξαναδώ στα μάτια μου. Ντροπή τους! Ήρθαν τρεις γυναίκες που έστρωσαν πρώτα το χαλί (σ.σ. αναφέρεται στις ηθοποιούς 'Αννα - Μαρία Παπαχαράμπους, Πηνελόπη Αναστασοπούλου και Λένα Δροσάκη που προέβησαν πρώτες σε δημόσιες καταγγελίες ), αλλά δεν τους βγήκε. Πως θα έκαναν πίσω μετά με ένα όνομα σαν το δικό μου;".

Κατά τον Πέτρο Φιλιππίδη όσα έγιναν με την δεύτερη καταγγέλλουσα , για απόπειρα βιασμού της, αποτελούσαν συναινετικές σεξουαλικές συνευρέσεις, καθώς μεταξύ τους υπήρχε "αμοιβαίο φλερτ". Όπως ανέφερε "το φλερτ αυτό εκδηλώθηκε λίγο πιο έντονα και από την πλευρά μου και από την πλευρά της με αγγίγματα, χαμόγελα. Ήταν αρκετά ενθουσιασμένη βλέποντας την παράσταση από τα παρασκήνια. Αυτό που έγινε ήταν με τη σύμφωνη γνώμη και των δυο. Δεν υπήρξε κάποιος καταναγκασμός ή βία.. Έρχεται τώρα να με καταγγείλει για απόπειρα βιασμού; Έχει πει ψέματα. Ήταν ανιψιά γνωστού δικηγόρου και εγώ θα έκανα απόπειρα βιασμού;. Το ξέρω ότι επαναλαμβάνομαι αλλά δεν θα το έκανα ποτέ.. Πως θα αποδείξω ότι αυτό που καταγγέλλουν ότι έγινε πριν 15 χρόνια δεν έγινε; Θέλησα να μιλήσω για μένα γιατί έπρεπε να βρω ένα τρόπο να σας πω ότι ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σας δεν είναι αυτός που περιγράφουν εδώ επί δέκα μήνες".

Αναφερόμενος στην τρίτη γυναίκα που τον κατήγγειλε στην Δικαιοσύνη ο Πέτρος Φιλιππίδης είπε ότι μετά από επαγγελματικό ραντεβού που είχαν προσφέρθηκε να την πάει στο σπίτι της με το αυτοκίνητο του "Μπήκε και φύγαμε.. Με έπιασε στο πόδι και άρχισε να με χαϊδεύει.. Καταλαβαίνετε… Έγινε ό,τι έγινε μεταξύ μας με τη θέλησή μας.. Στο οικόπεδο έξω από το σπίτι μου την βίασα; Απορώ πως δεν είπαν ότι χαιρέτησα και τη γυναίκα μου. Είμαι βαθιά πληγωμένος. Δεν έχω ούτε καν θυμό. Ούτε και εγώ δεν το πιστεύω. Βρίσκομαι σε απελπισία και απόγνωση..".

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε στον πρόεδρο του ΣΕΗ Σπύρο Μπιμπίλα λέγοντας πως "Ο κ. Μπιμπίλας ξέρει ότι δεν είμαι βιαστής και βγαίνει και λέει πως «θα στεναχωρηθεί πολύς κόσμος αν δεν μπει φυλακή ο Φιλιππίδης». Και επιμένει να λέει ότι είναι φίλος μου. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους η ζωή μου έχει γίνει φύλλο και φτερό.."

Μιλώντας και για άλλους συναδέλφους του και την στάση που τήρησαν, ο κατηγορούμενος είπε "Αυτό που δεν μου έχουν χρεώσει ακόμη, είναι ότι έκανα φόνο ή ότι προσπάθησα να σκοτώσω άνθρωπο. Επίσης εγώ.. βιάζω σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Πριν τίποτα και μετά τίποτα. Έκανα ένα χρόνο φυλακή. Ξέρετε τι πέρασα εκεί μέσα; Δε θέλετε να ξέρετε! Κοιμάσαι και δεν ξέρεις αν θα ξυπνήσεις. Όχι γιατί θα σου κάνουν κάτι οι κρατούμενοι. Εμένα οι κρατούμενοι μου φέρθηκαν άψογα." Τόνισε δε, πως όλοι αυτοί "Ήθελαν να με βγάλουν από το θέατρο και με βγάλανε. Από τη μνήμη και την καρδιά του κόσμου όμως δεν μπορούν να με βγάλουν".

Κατά την εξέταση του κατηγορούμενου από την Έδρα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας η πρόεδρος του ζήτησε να γίνει πιο συγκεκριμένος "Ποιος το έχει οργανώσει όλο αυτό εναντίον σας όπως λέτε; Ποιο ήταν το κίνητρο της κάθε μιας καταγγέλλουσας;"

Ο διάλογος που ακολούθησε είναι ο εξής:

Πέτρος Φιλιππίδης: Δεν έδωσα δουλειά σε καμία τους.

Πρόεδρος: Και άλλοι δεν τους έδωσαν….

Π. Φιλιππίδης: Ναι, αλλά δεν είχαν δημιουργήσει τη σχέση που είχα δημιουργήσει εγώ μαζί τους …

Πρόεδρος: 'Αρα ήταν και τα προσωπικά θέματα λέτε;

Π. Φιλιππίδης: Ναι. Από πού προκύπτει το στημένο δηλαδή; (με ρωτάτε) Δεν το είδα με τα μάτια μου αλλά είμαι απολύτως σίγουρος ότι έγινε, από όλα αυτά που έχω δει μέχρι τώρα. Δεν πήραν τη δουλειά. Η πρώτη γιατί έρχονταν και ξαναέρχονταν; Καμία δε μίλησε για βιασμό, ήθελαν να με εξοντώσουν επαγγελματικά.

Εισαγγελέας: Λέτε για οργανωμένο σχέδιο εναντίον σας. Ότι μίλησαν δηλαδή οι κυρίες Αναστασοπούλου, Παπαχαραλάμπους και Δροσάκη με τις άλλες τρεις κυρίες που σας κατήγγειλαν στη συνέχεια;

Π. Φιλιππίδης: Τηλεφωνήθηκαν μεταξύ τους, όλος ο χώρος. Ήθελαν να κάνουν αυτή την αλλαγή για συγκεκριμένα πρόσωπα που τους θεωρούσαν ανθρώπους με εξουσία, που πρέπει να φύγουν για να πάρουν άλλοι τα ηνία. …Η κυρία Παπαχαραλάμπους γνωρίζεται με την κ. Δροσάκη…

Εισαγγελέας: Επιμένω σε αυτό γιατί το λέτε από την αρχή. Λέτε ότι είναι ένα ενορχηστρωμένο σχέδιο για να ξαναμοιραστεί η πίττα. Δεν έχω πάρει απαντήσεις

Π. Φιλιππίδης: Πρέπει να ψάξετε το παρελθόν της δεύτερης καταγγέλλουσας. Ψάξτε τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, αν θέλετε μια δίκαιη δίκη. Ψάξτε τις σχέσεις τους. Δε θα σας πω εγώ περισσότερα πράγματα. Έχουν έρθει δυο άνθρωποι και μου έχουν πει για δυο από τις καταγγέλλουσες που έχουν δουλέψει μαζί τους….

Εισαγγελέας: Λέτε ότι έπρεπε να φύγουν οι παλαιοί… Δεν είστε 85 χρονών …

Π. Φιλιππίδης: Από την υπεράσπιση λέγανε για εμένα «17 χρόνια στο «Μουσούρη»». Αν δεν τα βάλετε όλα αυτά μαζί δε θα καταλάβετε

Εισαγγελέας: Γιατί επέλεξαν εσάς όμως;

Π. Φιλιππίδης: Γιατί έκανα μια ζωή που παρέπεμπε σε αυτό που ήθελαν. Δεν κρυβόμουν…..

Εισαγγελέας: Μας λέτε ότι και οι τρεις καταγγελίες είναι ψευδείς. Θεωρείτε ότι αυτός ο τρόπος είναι ο πιο ανέφελος; Να εκθέσουν έτσι ένα κομμάτι της προσωπικής τους ζωής;

Π. Φιλιππίδης: Η απάντηση είναι ναι. Δεν στοιχίζει τίποτα, γιατί μέσα σου δεν έγινε και κάτι. Τώρα αν καταστρέφεται η ζωή του άλλου; Ε ! Θα ξεχαστεί γρήγορα…

Εισαγγελέας: Γιατί το έκαναν τώρα και όχι στην αρχή της καριέρας τους;

Π. Φιλιππίδης: Γιατί τώρα δημιουργήθηκε το κλίμα.





Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

