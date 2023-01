Οικονομία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: απάτη με link στο όνομα του Οργανισμού

Τι αναφέρεται σχετικά με την κρούσμα οικονομικής εκμετάλλευσης, μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων. Πως λειτούργησε ο δράστης. Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε «το Χαμόγελο του Παιδιού», αναφέρονται τα εξής:

«Όλο και αυξανόμενα είναι τα περιστατικά που επιτήδειοι εκμεταλλεύονται ευαισθητοποιημένους πολίτες με το πρόσχημα της υποστήριξης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Αυτή τη φορά, μας κάλεσε εκπρόσωπος γνωστής αλυσίδας καταστημάτων παιχνιδιών και μας ενημέρωσε ότι απατεώνας επικοινώνησε με την εταιρεία με στόχο την απόσπαση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς, προφασιζόμενος ότι εργάζεται και καλεί εκ μέρους του Οργανισμού μας.

Ποια η τακτική που ακολούθησε:

Καλεί ο απατεώνας, παριστάνοντας, είτε τον δωρητή, είτε εκπρόσωπο κάποιου Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού (π.χ. από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»), αναφέροντας κατά συνθήκη ότι θέλει να δωρίσει ένα ποσό για την ενίσχυση του εν λόγω Οργανισμού Δίνει το κινητό του για να γίνει πιστευτός και ζητάει κινητό ή/και email επικοινωνίας ή/και ονοματεπώνυμο ή/και εταιρία. Αντί να στείλει το καταθετήριο, στέλνει link επιβεβαίωσης μέσω mail ή sms, το οποίο εμφανώς συνιστά απάτη Ακολουθεί δεύτερο, πιο πιεστικό τηλεφώνημα, στο οποίο ασκεί πίεση, ώστε να εξασφαλίσει ότι ο ενδιαφερόμενος θα πατήσει το link.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», ως ένας εξωστρεφής οργανισμός που διαπνέεται από πνεύμα λογοδοσίας και διαφάνειας, απέναντι στην εμπιστοσύνη του κόσμου που, εδώ και 27 συναπτά χρόνια το στηρίζει, ενημερώνει και τονίζει ότι:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», και οι εργαζόμενοί του, δεν αποστέλλουν ποτέ ηλεκτρονικό σύνδεσμο επιβεβαίωσης δωρεάς, ούτε καλούν τηλεφωνικά για να πραγματοποιήσουν οποιεσδήποτε πωλήσεις, ούτε βγαίνουν ποτέ στον δρόμο, ούτε πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα να συγκεντρώσουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης ή να κάνουν έρανο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνιστά στους πολίτες να μην πατούν για επιβεβαίωση σε κανένα link, να μην συμπληρώνουν στοιχεία και κωδικούς σε sites που τους προτείνουν, καθώς και να μη δέχονται emails των οποίων δε γνωρίζουν την προέλευση.

Επιπλέον, να μην συνδράμουν οικονομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο άτομα που περιφέρονται στους δρόμους, σε καταστήματα ή μεταβαίνουν στα σπίτια τους, ακόμα και όταν φορούν διακριτικά με το σήμα και την επωνυμία του Οργανισμού, διότι αυτά είναι πλαστά. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν ενημερωτικά έντυπα ή δήθεν αποδείξεις είσπραξης δωρεάς, διότι έχει διαπιστωθεί ότι όλα αυτά είναι πλαστά, με σκοπό να υφαρπάξουν χρήματα προς ίδιον όφελος και να εξαπατήσουν τους ανυποψίαστους πολίτες.

Οι χρηματικές δωρεές για την ενίσχυση των σκοπών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιούνται μόνο με κατάθεση σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, στα γραφεία του ή στους χώρους του. Κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, ή για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, εκδίδεται νόμιμη απόδειξη με την επωνυμία του Οργανισμού. Επιπλέον, ανά τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιοποιείται το σύνολο των δράσεων του Οργανισμού καθώς και ο Οικονομικός Απολογισμός του. Όλα τα οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού, τα οποία και δημοσιοποιούνται, ελέγχονται ετησίως από την ανεξάρτητη διεθνή εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Ernst and Young.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρακαλεί θερμά όλους τους πολίτες, τους φίλους και υποστηρικτές του, αλλά και οποιονδήποτε αντιληφθεί τέτοια περιστατικά, να επικοινωνήσει άμεσα, τόσο με τις Αστυνομικές Αρχές, όσο και με τον Οργανισμό, στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056», η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση, δωρεάν, πανελλαδικά».