Εύβοια: Μυστήριο με νεκρό άνδρα σε δύσβατο σημείο

Ο άνδρας είχε πάει για να κάνει εργασίες στο χωράφι του, αλλά αγνοείτο για πολλές ώρες. Η αναζήτηση της οικογένειας του είχε τραγική κατάληξη.

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (9/1) ένας άνδρας περίπου 70 ετών στην περιοχή Γιαννίτσι της Εύβοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο άνδρας είχε πάει στο χωράφι του για εργασίες.

Ωστόσο, πέρασε η ώρα και δεν είχε δώσει σημεία ζωής με αποτέλεσμα οι δικοί του άνθρωποι να ειδοποιήσουν το αστυνομικό τμήμα Καρύστου, για την εξαφάνισή του.

Μετά από αναζητήσεις ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο και ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού

