Υγεία - Περιβάλλον

ΙΣΑ για ιώσεις: δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκτακτη σύσκεψη έκανε ο ΙΣΑ λόγω της έξαρσης των λοιμώξεων. Η παρέμβαση Πλεύρη για τα φάρμακα.

Περαιτέρω έξαρση των λοιμώξεων του αναπνευστικού, με τις επόμενες εβδομάδες να χαρακτηρίζονται δύσκολες, διαπιστώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, προτρέποντας τους ασθενείς να απευθύνονται εγκαίρως στον θεράποντα ιατρό, για να προλάβουν επιπλοκές. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των εκπροσώπων ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΕΟΔΥ και των Επιστημονικών Ενώσεων, όπου τονίστηκε η ανάγκη για έγκαιρη χορήγηση των αντιικών φαρμάκων και αξιοποίηση από την επιστημονική κοινότητα των νέων θεραπειών για τον κορονοϊό.

Παρέμβαση έκανε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος επεσήμανε ότι "θα ικανοποιηθεί το αίτημα του ΙΣΑ, για την υποχρεωτική χορήγηση όλων των φαρμάκων με ιατρική συνταγή, κατά την ορθή επιστημονική πρακτική". Επίσης, όπως είπε, "εξετάζεται το αίτημα για επαναξιολόγηση των φαρμάκων που βρίσκονται στη λίστα των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων", αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΙΣΑ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης αναφέρθηκε στο επόμενο κρίσιμο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο αναμένεται "περαιτέρω έξαρση του κορονοϊού, της γρίπης που έχει επιθετική συνδρομή φέτος και άλλων ιώσεων" και κάλεσε την επιστημονική κοινότητα να είναι σε εγρήγορση.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ελλείψεις φαρμάκων που παρατηρούνται στην αγορά. Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου εξέφρασε την εκτίμηση ότι το επόμενο χρονικό διάστημα η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί, με την προϋπόθεση, όμως, ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω η ζήτηση. Από την πλευρά του, ο εντεταλμένος σύμβουλος της ΠΕΦ, Βασίλης Πενταφράγκας χαρακτήρισε το πρόβλημα διαχρονικό και διαβεβαίωσε ότι για τους επόμενους μήνες η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει δεσμεύσει πρώτες ύλες για να διασφαλίσει την επάρκεια στην αγορά.

Στη συνέχεια, ο Α' αντιπροέδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Δημήτρης Παρασκευής αναφέρθηκε στα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα και τόνισε την ανάγκη, ειδικά οι ηλικιωμένοι να κάνουν την αναμνηστική δόση για τον κορονοιό. Στην ανάγκη διεύρυνσης της χρήσης των αντιικών φαρμάκων, αναφέρθηκαν οι καθηγητές Γιώργος Σαρόγλου και Κυριακή Κανελοπούλου, οι οποίοι διευκρίνισαν ότι νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες προβλέπουν ότι:

σε άτομα άνω των 60 ετών με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής, επιβάλλεται η χρήση των αντιικών φαρμάκων

κάθε ασθενής άνω των 60 ετών ακόμα και χωρίς συνοσυρότητες έχει ένδειξη να πάρει το αντιικό φάρμακο για τον κορονοϊό καθώς έχει αποδειχθεί ότι αποτρέπει σε μεγάλο βαθμό, την εισαγωγή στο νοσοκομείο και μειώνει την πιθανότητα long covid.

Ο καθηγητής και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, Γιώργος Χρούσος επεσήμανε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα παιδιά αυτή την περίοδο είναι ο συγκυτιακός ιός, καθώς λόγω της πανδημίας πολλά παιδιά δεν έχουν ανοσοποιηθεί. Αναφορικά, με το αντιγριπικό εμβόλιο διευκρίνισε ότι είναι υποχρεωτικό για τα παιδιά έως ενός έτους και για τα υπόλοιπα παιδιά, σύμφωνα με τη σύσταση του γιατρού.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Μυστήριο με νεκρό άνδρα σε δύσβατο σημείο

Αιγάλεω: “Λουκέτο” και έξωση στο Δημοτικό Σχολείο του Ζαμπέτα

Απολογία Φιλιππίδη: Με έβγαλαν από το θέατρο, όχι όμως από την καρδιά του κόσμου