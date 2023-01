Αθλητικά

Σπύρος Μακρυλλός: θρήνος για τον 17χρονο μπασκετμπολίστα (εικόνες)

Στην θλίψη έχει βυθιστεί ο κόσμος του μπάσκετ και όχι μόνο, μετά από την απώλεια του νεαρού παίκτη, ο οποίος έφυγε τόσο πρόωρα από την ζωή.

Την απώλεια του νεαρού αθλητή θρηνεί το ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 17 ετών, ο Σπύρος Μακρυλλός.

Ο νεαρός αθλητής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που είχε με το μηχανάκι του, στην Κάλυμνο.

Η Ε.Α. Καλύμνου, με την οποία αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στο πρωτάθλημα εφήβων, αναφέρει σε ανάρτηση της

«Μεγάλη η θλίψη, μεγάλο το σοκ από την απώλεια του δικού μας παιδιού, του δικού μας παίκτη του Σπύρου μας του Μακρυλλού. Ένα καλό παιδί, ένας ωραίος παίκτης έφυγε σήμερα άδικα, βυθίζοντας σε απέραντη θλίψη την οικογένεια της ΕΑΚΑ αλλά και ολόκληρο το νησί.

Σε τέτοιες συγκλονιστικές στιγμές δεν ξέρουμε τι να πούμε στην οικογένεια του. Σίγουρα πάντως γνωρίζουν πως ο Σπύρος ήταν ένα καλό παιδί, με ήθος, ταλέντο και όλα αυτά τα στοιχεία που διακρίνουν έναν καλό άνθρωπο.

Το Δ.Σ θα παρευρεθεί στην κηδεία και θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.

Καλό ταξίδι Σπύρο μας...».

Συλλυπητήρια εξέφρασε και η Ακαδημία Καλύμνου. Όπως αναφέρει αναλυτικά:

«Η ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΘΡΗΝΕΙ

H Ακαδημία Καλύμνου και όλα τα μέλη της , εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια για τον χαμό του 17χρονου αθλητή της Σπύρου Μακρυλλού, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα

Ο Σπύρος πέρσι ήταν αθλητής της ΕΑΚΑ στο τμήμα Παίδων και από φέτος ξαναγύρισε στην Ακαδημία στο τμήμα των Εφήβων

Στην τραγωδία που βιώνει η οικογένεια του πρόωρα και άδικα χαμένου Σπύρου, εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια και συμπαραστεκόμαστε στον ανείπωτο πόνο τους και στο νεαρό βλαστάρι της Καλύμνου ευχόμαστε καλό ταξίδι .

Καλή δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους οικείους του για την δυσβάσταχτη αυτή απώλεια.

Ο Θεός μαζί σας».

