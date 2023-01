Τοπικά Νέα

Αγρίνιο: Έβαλε φωτιά στο σπίτι του κι έκανε βουτιά θανάτου στο κενό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία με πρωταγωνιστή έναν νέο άντρα και μάρτυρες δεκάδες γείτονες και περαστικούς.

Ένας 35χρονος άνδρας πυρπόλησε αρχικά το σπίτι του και στη συνέχεια έκανε βουτιά θανάτου από ταράτσα πενταόροφης πολυκατοικίας, μπροστά σε δεκάδες έντρομους και άναυδους γείτονες του στο Αγρίνιο.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη περίπου τις 11 το βράδυ της Δευτέρας. Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε αρχικά γύρω στις 22:40 και έσπευσε για την κατάσβεση φωτιάς σε διαμέρισμα 1ου ορόφου. Το διαμέρισμα ήταν κλειδωμένο και οι πυροσβέστες εισήλθαν στο χώρο από το μπαλκόνι όπου ανέβηκαν με σκάλα. Οι φλόγες έζωναν το σπίτι, μέσα ωστόσο δεν ήταν κανείς.

Ο νεαρός άνδρας είχε ήδη ανέβει στην ταράτσα αποφασισμένος να αυτοκτονήσει, ενδεχομένως έχοντας πρώτα κόψει τις φλέβες του. «Πέφτω, πέφτω», φώναζε και προέβη στο απονενοημένο διάβημα, έπεσε στο κενό και βρήκε φρικτό θάνατο.

Η τραγωδία σημειώθηκε μπροστά σε συγκλονισμένους συμπολίτες που ήταν στο δρόμο και στα μπαλκόνια, με κάποιους από αυτούς να φωνάζουν για να τον αποτρέψουν.

Στον τόπο του συμβάντος, στο ύψος του 3ου γυμνασίου και του κοινόχρηστου χώρου με τα γηπεδάκια, κινητοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ αλλά δυστυχώς το μοιραίο δεν μπορούσε να αποτραπεί.

Πηγή: agrinionews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 196 σημεία

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν προσφέρει απόλυτη στήριξη στον Λούλα

Κακοκαιρία: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι την Τρίτη