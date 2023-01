Κοινωνία

Νέος σεισμός στην Κρήτη

Ο Εγκέλαδος… επισκέφτηκε και πάλι την Κρήτη το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη.

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν την 1 μετά τα μεσάνυχτα σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Νεάπολη Λασιθίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 37 χιλιόμετρα, βόρεια-βορειοανατολικά της Νεάπολης και είχε εστιακό βάθος 15,9 χλμ.

Σεισμικές δονήσεις περίπου στο ίδιο μέγεθος σημειώθηκαν και χθες στην ίδια περιοχή, με τους σεισμολόγους να εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

