ΝΒΑ: Νίκη για τους Μπακς με double double Αντετοτοκούνμπο

Ακόμα ένα double double πέτυχε ο Γιάννης, ενώ η ομάδα των Μπακς επέστρεψε στις νίκες.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πετυχαίνει ακόμη ένα double double, οι Μιλγουόκι Μπακς, επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας με 111-107 των Νικς μέσα στην Νέα Υόρκη. Η νίκη των «ελαφιών» αποκτά μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι ανέτρεψαν την εις βάρος τους διαφορά των 17 πόντων (70-53), που είχαν «κτίσει» οι γηπεδούχοι μέχρι και πέντε λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου.

Σε 36 λεπτά συμμετοχής, ο Έλληνας άσος, σημείωσε 22 πόντους, «μάζεψε» 10 ριμπάουντ και «μοίρασε» πέντε ασίστ και δύο «τάπες», ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, δεν χρησιμοποιήθηκε από τον προπονητή του.

Πολύ καλή απόδοση για τους νικητές, είχαν οι Μπρουκ Λόπεζ και Τζο Ινγκλς με 17 πόντους έκαστος, ενώ 15 πόντους πέτυχε ο Τζρου Χόλιντεϊ. Από την ομάδα της Νέας Υόρκης, που είδαν το σερί τεσσάρων διαδοχικών νικών να σταματά από τους Μπακς, ξεχώρισαν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 44 πόντους και ο Τζούλιους Ραντλ με 25 πόντους, 16 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ουάσινγκτον-Νέα Ορλεάνη 112-132

Βοστώνη-Σικάγο 107-99

Νέα Υόρκη-Μιλγουόκι 107-111

Μέμφις-Σαν Αντόνιο 121-113

Ντένβερ-ΛΑ Λέϊκερς 122-109

Σακραμέντο-Ορλάντο 136-111

