Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέος ισχυρός σεισμός στη Λέσβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη Λέσβο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της Λέσβου, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν στα 12,4χλμ.

Το επίκεντρο στα 5χλμ ανατολικά νοτιανατολικά της Μήθυμνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Έβαλε φωτιά στο σπίτι του κι έκανε βουτιά θανάτου στο κενό (εικόνες)

Κεραμέως για σχολεία: Καμιά συζήτηση για κλείσιμο ή υποχρεωτική μάσκα

Κακοκαιρία: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι την Τρίτη