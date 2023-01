Κοινωνία

Χαλάνδρι: Αιματηρή ληστεία στη μέση του δρόμου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο άνδρας που δέχθηκε επίθεση αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Επίθεση από έξι άτομα δέχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης ένας άνδρας, στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η επίθεση, που έγινε, στη 1:30 τη νύχτα της Δευτέρας, έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου και Νεφέλης.

Ο 34χρονος δέχθηκε επίθεση από έξι άτομα, οι οποίοι τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι και του πήραν χρήματα και κινητό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο.

