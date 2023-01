Κόσμος

Ειρηναίος: Εκοιμήθη ο πρώην πατριάρχης Ιεροσολύμων

Ο πατριάρχης Ειρηναίος είχε απομακρυνθεί από τον πατριαρχικό θώκο μετά από καταγγελίες για κακοδιαχείριση οικονομικών.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρώην Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος μετά από πολύμηνη μάχη με προβλήματα υγείας.

Την είδηση της κοιμήσεως έκανε γνωστή μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ο π. Τιμόθεος Ηλιάκης, ο οποίος συνδεόταν με τον μακαριστό Πατριάρχη Ειρηναίο.

Ο πατριάρχης Ειρηναίος είχε απομακρυνθεί από τον πατριαρχικό θώκο μετά από καταγγελίες για κακοδιαχείριση των οικονομικών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, καθώς και κάποιες αγοραπωλησίες της εκκλησιαστικής περιουσίας στους Αγίους Τόπους.

Ποιος ήταν

Γεννήθηκε στις 17 Απριλίου του 1939 στη Σάμο.

Το 1953 πήγε στα Ιεροσόλυμα. Το 1959 χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1966 και την ίδια χρονιά του δόθηκε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη.

Στις 29 Μαρτίου 1981 χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως. Διετέλεσε Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα από το 1979 μέχρι το 2001.

Το 1994 προήχθη σε Μητροπολίτη.

Ύστερα από τον θάνατο του Πατριάρχη Διόδωρου ακολούθησε ένα κενό οκτώ μηνών με έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, με την ισραηλινή κυβέρνηση να απορρίπτει πέντε από τους υποψήφιους, κάποιοι εκ των οποίων ήταν από τους επικρατέστερους.

Στις 13 Αυγούστου 2001 εξελέγη τελικά Πατριάρχης Ιεροσολύμων ο Ειρηναίος, με 7 ψήφους σε σύνολο 17.

