Δημακοπούλου για Πισπιρίγκου: Πότε και ποιος έδωσε την κεταμίνη στην Τζωρτζίνα

Τι απάντησε η ιατροδικαστής στα όσα της καταλογίζουν για αλλαγή απόψεων σχετικά με το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας στους θανάτους των παιδιών.

Η ιατροδικαστής Ουρανία Δημακοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», τόνισε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε άλλαξε την θέση της για την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου, αναφορικά με τα όσα είχε υποστηρίξει στο παρελθόν.

«Όταν μίλησα πέρσι στις 31 Μαρτίου, είχα βάλει ένα μεγάλο “αν” μπροστά, λέγοντας πως “αν ισχύει αυτό που λέγεται για απόφραξη αεροφόρων οδών”, τότε ναι μιλάμε για εγκληματική ενέργεια», είπε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας πως τότε δεν είχε γνώση των σχετικών εκθέσεων και απλά ανέφερε μια επιστημονική άποψη.

Αναφερόμενη στην ποσότητα των 6,5 MG κεταμίνης που βρέθηκαν στον οργανισμό της Τζωρτζίνας μετά τον θάνατο της, είπε ότι η ποσότητα αυτή χορηγήθηκε πέριξ της στιγμής του θανάτου του παιδιού, διευκρινίζοντας πως αναφέρεται στην ώρα της ανάνηψης.

Συμπλήρωσε δε πως χθες για πρώτη φορά είδε από κοντά και γνώρισε την Ρούλα Πισπιρίγκου, όταν τις σύστησε ο κ. Κούγιας και της έδωσε την αίσθηση ότι πρόκειται για έναν συντετριμμένο άνθρωπο που μάλιστα δάκρυσε κάποια στιγμή που της απευθύνθηκε ο εισαγγελέας.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινική φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Χρύσα Σαρδέλη, η οποία αφού εξέφρασε την λύπη της για το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά «βρισκόμαστε πάλι εδώ για την ίδια υπόθεση», είπε ότι δε θα διαφωνήσει με την κυρία Δημακοπόυλου στον ισχυρισμό της ότι το ίδιο φάρμακο μπορεί να φέρει διαφορετικά αποτελέσματα σε διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά τα 6,5 MG κεταμίνηςπου ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό της Τζωρτζίνας είναι μια υπέρμετρη δόση που δεν χρησιμοποιείται από κανέναν ακόμη και στη διαδικασία μιας ανάνηψης.

