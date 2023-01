Καλιφόρνια: Καταστροφικές πλημμύρες – Εκκενώνονται επαύλεις διασήμων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επαύλεις διασημοτήτων δεν γλιτώνουν από τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας, που πλήττει την Καλιφόρνια.

Οι καταιγίδες που πλήττουν την Καλιφόρνια εδώ και 10 ημέρες ώθησαν τις αρχές χθες, Δευτέρα, να καλέσουν τους κατοίκους της πόλης Μοντεσίτο, όπου ζουν πολλοί διάσημοι, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Στην παραθαλάσσια αυτή πόλη, που βρίσκεται σε απόσταση μιάμισης ώρας με το αυτοκίνητο βόρεια του Λος Άντζελες, ζουν διάσημοι αστέρες του Χόλιγουντ, όπως η Τζένιφερ Άνιστον, ο Ρομπ Λόου, η Γκουίνεθ Πάλτροου και η παρουσιάστρια της τηλεόρασης Όπρα Γουίνφρι, σε επαύλεις αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.

Χθες αναμένονταν στην περιοχή έως και 20 εκατοστά βροχής, με το έδαφος να μην μπορεί πλέον να απορροφήσει τον όγκο του νερού έπειτα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Εξάλλου πυρκαγιά είχε κάψει πριν από πέντε χρόνια τα δέντρα στους λόφους που βρίσκονται γύρω από την πόλη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!», έγραψε η πυροσβεστική του Μοντεσίτο στον ιστότοπό της, συμβουλεύοντας τους κατοίκους να συμμορφώνονται με τις εντολές των αρχών, διότι «η κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα».

Το 2017-1018 τεράστια πυρκαγιά είχε κάψει 1.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα βλάστησης στους λόφους γύρω από το Μοντεσίτο. Χωρίς δέντρα και θάμνους για να συγκρατούν το νερό, οι καταρρακτώδεις βροχές μπορεί να προκαλέσουν εξαιρετικά επικίνδυνες κατολισθήσεις.

«Στη διάρκεια των 30 τελευταίων ημερών στο Μοντεσίτο έπεσαν 30 με 50 εκατοστά βροχής, πολύ περισσότερο από τον ετήσιο μέσο όρο των 43 εκατοστών», τόνισε η πυροσβεστική στο Twitter. «Ο συγκεντρωμένος όγκος νερού εκθέτει την κοινότητα σε μεγάλο κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων», πρόσθεσε.

Χθες η Αμερικανίδα ηθοποιός Έλεν ΝτιΤζένερις, που ζει στο Μοντεσίτο, ανήρτησε στο Twitter βίντεο που δείχνει έναν χείμαρρο από λασπόνερα.

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG