Melisses: αιφνίδια αποχώρηση μέλους του συγκροτήματος

Η ανακοίνωση του συγκροτήματος για την αποχώρηση μέλους του.

Το συγκρότημα Melisses, έλυσε τη συνεργασία του με τον ντράμερ Σπύρο Κουδούνη.

Το συγκρότημα έκανε γνωστή την είδηση μέσω σχετικής ανάρτησης μέσα από τον λογαριασμό τους στο Instagram. Ενημέρωσαν με αυτό τον τρόπο τους θαυμαστές τους ότι συνεχίζουν με τα τρία ιδρυτικά τους μέλη.

“Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας ενημερώνουμε ότι λύθηκε η συνεργασία μας με το μουσικό Σπύρο Κουδούνη (ντράμερ).

Χρήστος Μάστορας, Κώστας Μαυρογένης, Θάνος Λαΐτσας”, έγραψαν στον επίσημο λογαριασμό του Ιnstagram.

