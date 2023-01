Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: επιχείρηση – “σκούπα” με συλλήψεις

Οι συλλήψεις των δραστών έγινε σε διάφορες περιοχές της πόλης

Στοχευμένους ελέγχους, με σκοπό την αντιμετώπιση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγόποινων ατόμων αλλά και καταζητούμενων δυνάμει σχετικών ενταλμάτων, διενεργούν συστηματικά αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.



Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο 24ωρο, προσωπικό των Διευθύνσεων Ασφάλειας, Αστυνομίας και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, συνέλαβε σε διάφορες περιοχές της πόλης:

- 8 άτομα για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

- 5 άτομα για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις σύλληψης:

- 68χρονου από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή κάθειρξης 8 ετών και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της καλλιέργειας φυτών κάνναβης, πράξη που τελέσθηκε στην περιοχή του Ξηροποτάμου Θεσσαλονίκης το 2019.

- 29χρονου αλλοδαπού από αστυνομικούς του Α.Τ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή κάθειρξης 7 ετών και 3 μηνών για διακεκριμένες κλοπές και παράνομη οπλοφορία.



-50χρονης από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών για απάτη, και

- 37χρονου από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Νεάπολης-Συκεών, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών για ληστεία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

