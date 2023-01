Κοινωνία

Δημητρακόπουλος για Φιλιππίδη: Λυτρώθηκε… με την απολογία του

«Ο Φιλιππίδης κατάρρευσε και λιποθύμησε πριν την απολογία του», αποκάλυψε ο εκ των συνηγόρων του.

Ο γνωστός ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» και ερωτηθείς για την αναφορά του Πέτρου Φιλιππίδη, στον Γιάννη Μπέζο κατά τη διάρκεια της απολογίας του, είπε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει γιατί έγινε.

Απάντησε επίσης ότι ποτέ δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τον κ. Μπέζο ζητώντας του να έρθει να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης και από όσο γνωρίζει ο κ, Φιλιππίδης και ο κ. Μπέζος είχαν τηλεφωνική επικοινωνία.

«Ο Πέτρος περίμενε την ώρα της απολογίας του 2 χρόνια τώρα και ήταν μια λυτρωτική στιγμή γι’ αυτόν. Ήταν μια κατάθεση ψυχής ένας μοναχικός αγώνας» είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως ήταν επιλογή του πελάτη του να περιμένει τη στιγμή της απολογίας κι όχι να δώσει κάποια συνέντευξη νωρίτερα.

Όπως είπε ο κ. Δημητρακόπουλος, έχουν αποδομηθεί όλες οι κατηγορίες περί βιασμού και αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν να καλείται κάποιος να αποδείξει ότι πριν από 15 χρόνια δεν έκανε κάτι για το οποίο τον κατηγορούν ψευδώς και έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση της καταγγελίας ομαδικού βιασμού που έγινε σχετικά πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, υπόθεση που πήρε μεγάλη δημοσιότητα και για την οποία η Δικαιοσύνη κατέληξε στην απόφαση ότι είναι ψευδής.

Αναφερόμενος στην ψυχολογική κατάσταση του πελάτη του, είπε ότι «είναι ράκος» και αποκάλυψε ότι χθες άργησε να προσέλθει στο δικαστήριο για να απολογηθεί γιατί λίγο πριν φύγουν από το γραφείο του για να πάνε στο δικαστήριο, ο κ. Φιλιππίδης κατέρρευσε και λιποθύμησε.

