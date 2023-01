Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τρίτης

Η Σελήνη παραμένει ως το μεσημέρι στο ζώδιο του Λέοντα δίνοντας μας την ευχέρεια να ασχοληθούμε με θέματα της προσωπικής μας ζωής.

Η όψη που σχηματίζει η Σελήνη με τον Κρόνο δημιουργεί ψυχική απόσταση και ψυχρότητα στις επαφές μας με τα κοντινά μας πρόσωπα και καλό θα είναι να μην ασχοληθούμε με θέματα που μπορεί να γίνουν αιτία διαφωνιών. Από το μεσημέρι και μετά που η Σελήνη περνά στην Παρθένο μπορούμε να ασχοληθούμε με ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία, την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις μας.

ΚΡΙΟΣ

Μέχρι το μεσημέρι ασχοληθείτε με τα δικά σας θέματα, κάντε ή προγραμματίστε πράγματα που σας ευχαριστούν, επικοινωνείστε με αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσέξτε όνο να μην είστε υπερβολικοί στις εκφράσεις ή τις αντιδράσεις σας αν τυχόν διαφωνήσετε για κάποιο λόγο μαζί τους. Αργότερα, από το απόγευμα και μετά, ασχοληθείτε με πρακτικά θέματα της καθημερινότητας σας.

ΤΑΥΡΟΣ

Η ημέρα ξεκινά με αρκετή πίεση από οικογενειακά θέματα, ή ένα ζήτημα που αφορά στο σπίτι σας, και ίσως γίνουν η αιτία μιας διαμάχης με τα πρόσωπα της οικογένειας σας. Να είστε πολύ προσεκτικοί στις συζητήσεις σας μαζί τους και ελέγξτε αντιδράσεις που προκαλούνται από το γνωστό σας πείσμα. Από το απόγευμα και μετά η προσωπική σας ζωή και οι φιλικές σας σχέσεις είναι πηγή χαράς και διασκέδασης.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ξεκινάτε την ημέρα με πολλά σχέδια και διάθεση να κάνετε πολλά πράγματα, να μετακινηθείτε για τις δουλειές σας, να επικοινωνήσετε για σημαντικά σας θέματα, αλλά στην πορεία θα δείτε πως είτε λόγω χρόνου είτε λόγω συνθηκών δεν θα καταφέρετε να ολοκληρώσετε πολλά από αυτά. Από το απόγευμα και μετά ασχοληθείτε με πρακτικά θέματα του σπιτιού ή την τακτοποίηση κάποιων γραφειοκρατικών θεμάτων.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Στην αρχή της ημέρας είστε αρκετά ανήσυχοι για την πορεία των οικονομικών σας, ίσως και λόγω κάποιων υποχρεώσεων που έρχονται από το παρελθόν και πρέπει να καλυφθούν άμεσα. Μάλιστα η ανησυχία σας αυτή ίσως σας φέρει σε αντιπαράθεση με πρόσωπα της οικογένειας σας. Από το απόγευμα και μετά υπάρχει μεγαλύτερη άνεση στην επικοινωνία και μπορείτε να περάσετε όμορφες στιγμές με φίλους και αγαπημένα σας πρόσωπα.

ΛΕΩΝ

Είναι κάπως περίεργη η διάθεση σας στο ξεκίνημα της ημέρας, τόσο γιατί δεν έχετε τη διάθεση να ασχοληθείτε με σημαντικά προσωπικά σας ζητήματα όσο και γιατί προκύπτουν δυσκολίες και εμπόδια στην επίλυση μιας υπόθεση σας, Από το απόγευμα και μετά ασχολείστε με τα οικονομικά σας αναζητώντας τρόπους βελτίωσης τους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η ημέρα στο ξεκίνημα της σας βρίσκει κάπως αποστασιοποιημένους από τα όσα συμβαίνουν γύρω σας με την προσοχή σας να εστιάζει σε αυστηρώς προσωπικά σας θέματα που δεν θέλετε προς το παρόν να μοιραστείτε με κανέναν. Από το απόγευμα και μετά, με τη Σελήνη να περνά στο δικό σας ζώδιο γίνεστε ιδιαίτερα αγαπητοί στο περιβάλλον σας και σας δίνεται η ευκαιρία να περάσετε όμορφες στιγμές με φίλους και αγαπημένους.

ΖΥΓΟΣ

Είναι σημαντικό για εσάς να μπορείτε να διευκολύνετε τους δικούς σας ανθρώπους στα καθημερινά ή πιο σύνθετα θέματα που αντιμετωπίζουν, αλλά σήμερα η προσπάθεια σας αυτή θα σας κουράσει αρκετά. Από το απόγευμα και μετά, με τη σελήνη να κινείται στην Παρθένο θα σας απασχολήσουν θέματα που έχουν τη ρίζα τους στο παρελθόν αλλά συνεχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Νιώθετε να ασφυκτιείτε σήμερα κάτω από το βάρος επαγγελματικών υποχρεώσεων, ευθυνών και απαιτήσεων του εργασιακού σας περιβάλλοντος και γύρω στο μεσημέρι όλη αυτή η πίεση ίσως οδηγήσει σε μια έκρηξη νεύρων και θυμού. Από το απόγευμα τα πράγματα ηρεμούν και μπορείτε να ασχοληθείτε με τους στόχους σας, να κάνετε το πρόγραμμα σας για την αυριανή ημέρα, να βρεθείτε με φίλους.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Επιδιώκετε να είστε συνεχώς σε κίνηση, σωματική και νοητική, αναζητώντας καινούργια ερεθίσματα που θα σας συναρπάσουν. Μέχρι το μεσημέρι τα ερεθίσματα αυτά έρχονται από κάποιες πληροφορίες που σας δίνουν κοντινοί σας άνθρωποι και εσείς θα τις ψάξετε ακόμη περισσότερο. Από το απόγευμα και μετά, γίνεστε περισσότερο πρακτικοί και συνειδητοποιημένοι γύρω από την επαγγελματική σας εξέλιξη και καταστρώνετε το πλάνο των επόμενων κινήσεων σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Μέχρι το μεσημέρι “τρώγεστε” με τα ρούχα σας, καθώς αισθάνεστε οτι οι καταστάσεις-κυρίως στα επαγγελματικά σας- δεν προχωρούν όπως τα έχετε σχεδιάσει και φοβάστε πως δεν θα πετύχετε τους στόχους σας. Η ανησυχία σας είναι υπερβολική και σύντομα θα το διαπιστώσετε. Από το απόγευμα και μετά, ασχοληθείτε με θέματα σπουδών, επιμόρφωσης ή κάποιων σεμιναρίων πάνω στο αντικείμενο της δουλειάς σας για όσους εργάζεστε, ή βρεθείτε με άτομα που η κουβέντα μαζί τους έχει πάντα κάτι να σας διδάξει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Να είστε πολύ προσεκτικοί μέχρι το μεσημέρι στις επαφές, τις συνομιλίες και τις συναντήσεις που θα έχετε με άτομα από το επαγγελματικό σας περιβάλλον , καθώς δεν θα λείψουν εντάσεις και διαφωνίες λόγω διαφορετικών απόψεων και πεποιθήσεων. Από το απόγευμα και μετά ασχοληθείτε με πρακτικά θέματα που πρέπει να λυθούν ώστε απερίσπαστα να αφοσιωθείτε σε αυτά που πραγματικά σας απασχολούν.

ΙΧΘΥΕΣ

Η σημερινή ημέρα παρουσιάζει-ως το μεσημέρι- δυσκολίες και καθυστερήσεις που θα σας εκνευρίσουν και θα σας κουράσουν , με την προσπάθεια σας να τις ξεπεράσετε να πηγαίνουν χαμένες. Με τη σελήνη να περνά απέναντί σας από το απόγευμα, αναζητάτε συναισθηματική στήριξη στο σύντροφο σας ή ένα πολύ κοντινό σας πρόσωπο που γνωρίζοντας την ευαισθησία σας δεν θα σας πιέσουν παραπάνω από όσο αντέχετε.

Πηγή: bestofyou.gr

