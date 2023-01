Κόσμος

Κοκαΐνη – Βέλγιο: Ποσότητα ρεκόρ στην Αμβέρσα

Στο λιμάνι της Αμβέρσας εντοπίστηκε η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης που έχει βρεθεί ποτέ στο Βέλγιο.

Σχεδόν 110 τόνοι κοκαΐνης, ποσότητα ρεκόρ, κατασχέθηκαν από τις βελγικές αρχές το 2022 στο λιμάνι της Αμβέρσας, πρώτη πύλη εισόδου στην Ευρώπη αυτού του ναρκωτικού που μεταφέρεται από τη λατινική Αμερική, ανακοίνωσαν σήμερα τα βελγικά τελωνεία.

Είναι η πρώτη φορά που ξεπερνιέται το όριο των 100 τόνων. Οι κατασχέσεις έφθασαν την προηγούμενη χρονιά τους 109,9 τόνους, έναντι 89,5 το 2021, διευκρινίσθηκε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μπέβερεν του Βελγίου, κοντά στην Αμβέρσα.

Στο ολλανδικό λιμάνι του Ρότερνταμ, άλλο κόμβο του λαθρεμπορίου ηρωίνης στην ευρωπαϊκή ήπειρο, οι κατασχέσεις αυτού του ναρκωτικού μειώθηκαν στους 52,5 τόνους, από περίπου 70 το 2021.

Το Βέλγιο και η Ολλανδία επέλεξαν σήμερα για πρώτη φορά να ανακοινώσουν από κοινού τον ετήσιο απολογισμό τους όσον αφορά τις κατασχέσεις.

«Οι δύο τελωνειακές υπηρεσίες μαζί κατέσχεσαν 160 τόνους κοκαΐνης» πέρυσι, ανακοίνωσαν τα μέλη των δύο κυβερνήσεων που είναι επικεφαλής των υπηρεσιών αυτών, ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών Βενσάν Φαν Πέτεγκεμ και η ολλανδή υφυπουργός Άουκε ντε Βρις.

Οι δύο αξιωματούχοι επέμειναν στην «εντατική συνεργασία» τους στη μάχη εναντίον αυτού του διεθνούς λαθρεμπορίου. Ομάδες ολλανδών δυτών επιχειρούν για παράδειγμα στο λιμάνι της Αμβέρσας για να επιθεωρούν ενδεχόμενες κρύπτες στα ύφαλα πλοίων.

Από βελγικής πλευράς, η κυβέρνηση θα στρατολογήσει περίπου εκατό τελωνειακούς και θα αγοράσει νέο εξοπλισμό σκάνερ για να ενισχύσει τους ελέγχους στην Αμβέρσα. Ανακοινώθηκε μια επένδυση 70 εκατ. ευρώ σε εξοπλισμό.

«Στην Ολλανδία, οι επενδύσεις τα ερχόμενα χρόνια θα αφορούν κυρίως την τεχνητή ευφυΐα, το χημικό εντοπισμό και την παρακολούθηση εμπορευματοκιβωτίων», υπογραμμίσθηκε σε κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών.

Στη λατινική Αμερική, ο Παναμάς, η Κολομβία και ο Ισημερινός είναι οι τρεις κύριες χώρες από τις οποίες κοκαΐνη μεταφέρεται προς την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

