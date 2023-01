Υγεία - Περιβάλλον

Ελλείψεις φαρμάκων - ΕΟΦ: Η λίστα με τα εναλλάξιμα φάρμακα

Ανανεώθηκε η λίστα φαρμάκων με τα γενόσημα όσων λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων.

Ο Ε.Ο.Φ., Αρμόδια Αρχή για την εποπτεία της επάρκειας της φαρμακευτικής αγοράς, ενημερώνει το κοινό σχετικά με τα εναλλάξιμα ανά θεραπευτική κατηγορία φάρμακα που μπορεί να προμηθεύεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. τρόπο διάθεσής τους.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει το σκεύασμα που γνωρίζετε και αναζητάτε, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, ώστε να προμηθευτείτε το αντίστοιχο σκεύασμα (ουσία, μορφή, περιεκτικότητα) που θα καλύψει τις ανάγκες σας.

Σύμφωνα με προηγούμενο κατάλογο του ΕΟΦ την περασμένη Πέμπτη, τα φάρμακα που βρίσκονταν σε μακροχρόνια και σημαντική έλλειψη ήταν 162 στα τέλη του περασμένου έτους. Με βάση τα δεδομένα αυτά, καθίσταται σαφές πως η κατάσταση επιδεινώνεται, όσο οι ιώσεις του αναπνευστικού αυξάνουν την ζήτηση κατά 40%.

Οι εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς σημειώνουν πως το πρόβλημα των ελλείψεων παρατηρείται στα ιδιωτικά φαρμακεία και αφορά κυρίως φάρμακα με δραστικές ουσίες όπως παρακεταμόλη, αμοξυκιλλίνη και κάποια πνευμονολογικά εισπνεόμενα.

Ελλείψεις φαρμάκων παρατηρούνται στις ΗΠΑ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συνδέονται με την αυξημένη ζήτηση, αλλά και σε προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία. Το φαινόμενο δεν είναι νέο, αλλά έχει επιδεινωθεί με την πανδημία.

Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ευάλωτη σε διεθνείς συνθήκες, καθώς η Κίνα και η Ινδία εκτιμάται ότι παράγουν από 60% έως 80% των παγκόσμιων ποσοτήτων δραστικών ουσιών, στις οποίες βασίζονται τα φάρμακα.

Σε συνέντευξη του Υπουργού Υγείας στον Real Fm, για τις ελλείψεις στα φάρμακα, ο Θάνος Πλεύρης είπε, μεταξύ άλλων:

Στην επιστολή που έχω στείλει στην Ευρωπαία Επίτροπο υπάρχει ανταπόκριση λόγω της αύξησης των λοιμώξεων και της έλλειψης των φαρμάκων και ήδη αυτό θα τεθεί και σε επίπεδο HERA, είναι ο μηχανισμός εκτάκτων κρίσεων της Ευρώπης και Συμβουλίου Υπουργών Υγείας διότι οι 25 στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 25 στις 27 προσέξτε, αναφέρουν συνολικές ελλείψεις σε πάρα πολλά σκευάσματα δραστικών ουσιών αντιβιώσεων και παρακεταμόλης. Άρα είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινητοποιηθεί και αυτή είναι η θέση μας, τουλάχιστον ως προς τη διασφάλιση πρώτων υλών για τα εργοστάσιά μας, να κινηθούμε πιο κεντρικά και να έχουμε και μια απεξάρτηση από τις χώρες της Ασίας.

Το πρόβλημα με τα εισπνεόμενα είναι ότι κατά βάση επειδή έχουνε μηχανισμό, αυτός ο μηχανισμός εξ’ ολοκλήρου η πρώτη ύλη είναι από τις χώρες της Ασίας, Ινδία και Κίνα, είναι καθαρά εισαγόμενο προϊόν στο παιδιατρικό σκέλος και άρα επομένως δεν είναι ότι έχουμε την υποκατάσταση που μπορούμε να έχουμε σε άλλα φάρμακα. Για την παρακεταμόλη, δηλαδή τα αντιπυρετικά, υπάρχει απουσία σε συγκεκριμένα επώνυμα brand, αλλά λόγω του ότι η χώρα μας έχει την τύχη να έχει ισχυρή ελληνική φαρμακοβιομηχανία δεν υπάρχει έλλειψη, απλά κάποιος πρέπει να εμπιστευτεί και μάλιστα σήμερα ο ΕΟΦ θα αναρτήσει και έναν πίνακα όταν δεν βρίσκει ένα επώνυμο φάρμακο ο γονέας, ή και ο πολίτης, ποιο φάρμακο γενόσημο μπορεί να εμπιστευτεί και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

Εδω και πολύ καιρό έχει απαγορευτεί από τον ΕΟΦ η εξαγωγή φαρμάκων που ήταν σε έλλειψη. Oι ελλείψεις αυτές έχουν αποκατασταθεί σχεδόν στο σύνολο τους (σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΦ και τον Υπουργό Υγείας). Έχουμε δηλώσει σε ειδική πλατφόρμα στον ΕΟΦ τα αποθέματα μας όσον αφορά τα συγκεκριμένα φάρμακα, προκειμένου να έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί ελέγχους κατά την κρίση του. Οι φαρμακαποθήκες παρέμειναν ανοιχτές όλη την περίοδο των εορτών πλην της ημέρας των Χριστουγέννων και της ημέρας των Φώτων, σε αντίθεση με τις φαρμακοβιομηχανίες, oι οποίες έκλεισαν επί δεκαπενθήμερον. Οι ελλείψεις φαρμάκων είναι πολυπαραγοντικό και παγκόσμιο φαινόμενο.

Καλούμε και συνιστούμε στα πολιτικά κόμματα και μάλιστα σε αυτά που αυτοπροσδιορίζονται ως κόμματα εξουσίας, να ενημερώνονται σφαιρικά πριν υιοθετήσουν λανθασμένες απόψεις. Παραμένουμε στην διάθεση όποιου πολιτικού φορέα επιθυμεί να ενημερωθεί για τα αληθή αίτια του προβλήματος".

