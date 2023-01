Life

Πρίγκιπας Χάρι - Καμίλα: Η αντίδραση της στο βιβλίο του

Πηγές αναφέρουν ότι όλη η βασιλική οικογένεια είναι σοκαρισμένη από τις δηλώσεις του Χάρι.

Η βασιλική σύζυγος Καμίλα «έμεινε έκπληκτη» από τα σχόλια που έκανε σε βάρος της ο πρίγκιπας Χάρι τόσο στο βιβλίο του όσο και στις τηλεοπτικές εμφανίσεις του, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Dailmail.

Kαι συγκεκριμένα ο δούκας του Σάσεξ την χαρακτήρισε «επικίνδυνη» και «κακιά» ενώ όπως αποκαλύπτει στο βιβλίο του ο ίδιος και ο Ουίλιαμ «παρακάλεσαν» τον πατέρα τους να μην την παντρευτεί. Την κατηγορεί επίσης πως τροφοδοτούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με πληροφορίες, ελπίζοντας σε περισσότερες θετικές κριτικές για εκείνη.

Πηγές στο Vanity Fair ανέφεραν ότι η βασιλική οικογένεια είναι σοκαρισμένη από τις δηλώσεις του Χάρι. «Είναι στο δρόμο της αυτοκαταστροφής. Υπάρχει τόση εκδικητικότητα. Η εκλιπούσα βασίλισσα θα είχε λυπηθεί βαθύτατα», είπε μία από αυτές.

Αναφερόμενος στην συνέντευξη της μητέρας του το 1995 στην οποία χαρακτήρισε την Καμίλα ως το «τρίτο πρόσωπο στο γάμο της», ο Χάρι είπε ότι μετά από αυτό, «έπρεπε να αποκαταστήσει την εικόνα της».

«Αυτό την έκανε "επικίνδυνη" λόγω των διασυνδέσεων που είχε με τον βρετανικό Τύπο. Και οι δύο πλευρές ήταν πρόθυμες ν' ανταλλάξουν πληροφορίες».

Ωστόσο, στην εκπομπή «Good Morning America» ο Χάρι είπε ότι τρέφει «τεράστια» συμπόνια για εκείνη, δεν την βλέπει ως «κακιά μητριά» και «έχουν να μιλήσουν πολύ καιρό».

