Βέροια - Νεκρό βρέφος: ψυχιατρική εξέταση για την 29χρονη παιδοκτόνο

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης η νεαρή γυναίκα επέστρεψε, στα κρατητήρια της ασφάλειας Βέροιας.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ προκειμένου να εξεταστεί από ψυχίατρο, μεταφέρθηκε το πρωί, η 29χρονη από τη Βέροια, που πέταξε το μωρό της στο φράγμα του Αλιάκμονα.

Υπό άκρα μυστικότητα έφτασε στο ΑΧΕΠΑ το πρωι της Τρίτης, η 29χρονη, που εξετάστηκε από ψυχίατρο, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια είναι η ψυχική της κατάσταση και εαν είχε επίγνωση της πράξης της, την ώρα που έριχνε το κοριτσάκι της, στο φράγμα του Αλιάκμονα.

Εχθές, κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης, που κράτησε μία ώρα και 40 λεπτά η γυναίκα ήταν ψύχραιμη και απαντούσε στις ερωτήσεις του ανακριτή, ενώ έθετε και η ίδια ερωτήματα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η νεαρή γυναίκα συνεχίζει να πιστεύει, πώς το μωρό της είναι ζωντανό και θεωρεί πως οι αστυνομικοί της λένε ψέματα ότι έχει πεθάνει.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης η νεαρή γυναίκα επέστρεψε, στα κρατητήρια της ασφάλειας Βέροιας, όπου θα παραμείνει για όσο διάστημα κρίνει ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς δεν αποκλείεται να χρειαστεί, να κληθεί εκ νέου για διευκρινίσεις.

