Πήλιο: άνδρας παρίστανε τον λογιστή χωρίς να έχει πτύχιο

Η πρόσληψη του άνδρα έγινε το 2016 και μέσω γνωριμιών εργαζόταν αρχικά ως βοηθός λογιστή.

Στην δαγκάνα του νόμου από …«απερισκεψία» του, όπως είπε, βρέθηκε 35χρονος στην Ζαγορά Πηλίου, ο οποίος επί τρία χρόνια προσποιούταν τον λογιστή, αναλαμβάνοντας μάλιστα προσωπικά δικούς του πελάτες χωρίς να έχει την ανάλογη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος το 2016 ξεκίνησε να εργάζεται ως βοηθός λογιστή στον Γυναικείο Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς. Η πρόσληψη έγινε μέσω γνωριμιών και δεν του ζητήθηκε πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, καθώς ο ίδιος, κατά τα λεγόμενά του, ντρεπόταν να παραδεχθεί πως δεν είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Κατά την είσοδο του στο διαδικτυακό περιβάλλον του Συνεταιρισμού που εργαζόταν, ο 35χρονος διαπίστωσε πως η προηγούμενη λογίστρια είχε αφήσει αποθηκευμένους στο σύστημα τους επαγγελματικούς κωδικούς λογιστή της. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της γυναίκας, άρχισε ο ίδιος να αναλαμβάνει προσωπικά πελάτες ως λογιστής και να καταθέτει φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες είχαν στην ουσία την δική της ηλεκτρονική «σφραγίδα».

Επί τρία χρόνια όλα έμοιαζαν ανέφελα για τον 35χρονο, ο οποίος προχωρούσε στην κατάχρηση των κωδικών ξημερώματα, ώστε οι ειδοποιήσεις που θα έρχονταν στο σύστημα της εν λόγω λογίστριας να «χάνονται» ανάμεσα σε πολλές άλλες.

Ώσπου τον Απρίλιο του 2019 ένα λάθος του 35χρονου σε κατάθεση φορολογικής δήλωσης, κινεί την προσοχή συνάδελφου της γυναίκας, ο οποίος την ειδοποιεί. Ελέγχοντας τις ειδοποιήσεις, εκείνη παρατηρεί τρία ονόματα που δεν ανήκουν στους δικούς της πελάτες. Η κατάχρηση των κωδικών γίνεται αντιληπτή και ο 35χρονος αποκαλύπτεται, με την λογίστρια να καταθέτει μήνυση εναντίον του.

Αλλά και ο Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς απείλησε με αγωγή τον 35χρονο, και ο τελευταίος επέστρεψε, ως ένδειξη μεταμέλειας, το ποσό των 26.000 ευρώ που αντιστοιχούσε στο σύνολο της μισθοδοσίας του για τα τρία χρόνια εργασίας του εκεί.

Χθες ο 35χρονος κάθισε στο εδώλιο ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα και της χρήσης αυτών κατ’ εξακολούθηση.

Στην απολογία του ισχυρίστηκε πως προέβη στις προαναφερόμενες πράξεις από πανικό και … απερισκεψία, καθώς ντρεπόταν να παραδεχθεί στο χωριό πως δεν είχε καταφέρει ακόμη να πάρει το πτυχίο του.

Όταν ρωτήθηκε από την Εισαγγελέα πως είναι δυνατόν να υπήρξε απερίσκεπτος επί τρία χρόνια, δεν μπόρεσε να δώσει ικανοποιητική απάντηση. Παραδέχθηκε επίσης πως δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη από την λογίστρια της οποίας τα στοιχεία καταχρόταν, αλλά ούτε και από τους πελάτες που παραπλάνησε, κάτι που έσπευσε να κάνει κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και για τις δύο κατηγορίες και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή και δικαίωμα έφεσης.

