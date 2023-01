Life

“Ποιος Παπαδόπουλος”: παρασκήνια από τα νέα επεισόδια (εικόνες)

Η αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 επιστρέφει στις οθόνες μας, στις 16 Ιανουαρίου, με καινούρια, ξεκαρδιστικά επεισόδια.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;» επιστρέφει από 16 Ιανουάριου, και κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 θα μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

Η ένταση στη σχέση της Περιστέρας με τον Γιάννη έχει χτυπήσει κόκκινο.

Ο Αρίστος έρχεται αντιμέτωπος με απειλές, αλλά και ένα παλιό του πάθος.

Η Μελίνα προσπαθεί απεγνωσμένα να σώσει την αξιοπρέπεια της οικογένειάς της.

Η Περιστέρα στα εγκαίνια των βιολογικών της προϊόντων αποφασίζει να καλέσει και δυο φίλες της από την παλιά της γειτονιά, προκαλώντας τρόμο στην Μελίνα και τη Λίλα.

Ο Γιάννης ψάχνει να βρει τρόπο να «ξεμπλέξει» τον Αρίστο και η Περιστέρα να βοηθήσει με τα ερωτικά μπερδέματα μεταξύ Αλέξανδρου, Θάνου και Εριέττας.

Ο παππούς Θανάσης ετοιμάζει ένα γκουρμέ γεύμα για τη Βιβή. Θα προλάβουν ποτέ να το χαρούν;

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00.

#PoiosPapadopoulos

Δείτε εικόνες από τα παρασκήνια:

