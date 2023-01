Κοινωνία

Δίκη Φιλιππίδη - Δημητρακόπουλος: οι καταγγέλλουσες έπαιξαν τον ρόλο που τους είπαν (βίντεο)

Επιμένει ο καλλιτέχνης στους ισχυρισμούς για σκευωρία σε βάρος του. Τι είπε ο συνήγορος του στον ΑΝΤ1 για τα στοιχεία και τις καταθέσεις στο δικαστήριο και τις σχέσεις του ηθοποιού με τις τρεις γυναικες.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Τρίτη ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σχετικά με την απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη και την αναμενόμενη απόφαση του δικαστηρίου για τον καλλιτέχνη, ο οποίος κάθεται στο εδώλιο για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού.

«Ποτέ δεν είπε ο κ. Φιλιππίδης ότι τον αγάπησαν οι γυναίκες. Είπε ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν είχε κανέναν λόγο να χρησιμοποιήσει βία για να έρθει σε συνουσία ή να έχει γενετήσιες πράξεις με μια γυναίκα. Με την πρώτη καταγγέλλουσα δεν είχε καθόλου σχέσεις, με τις άλλες δύο είπε ότι είναι συναινετικές οι πράξεις», επεσήμανε ο ποινικολόγος.

Όπως υποστήριξε ο κ. Δημητρακόπουλος, «πέρασαν 47 μάρτυρες αξιοσέβαστοι ηθοποιοί και άλλοι από το δικαστήριο. Όλοι είπαν ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021, που έγιναν οι καταγγελίες, δεν είχε δώσει δικαίωμα ότι δεν δεχόταν το όχι, ότι χρησιμοποιούσε γενετήσια βία. Και λέει ο κ. Φιλιππίδης: “εάν ήμουν βιαστής, δεν θα είχε ακουστεί τίποτα για μένα;”».

Ο δικηγόρος ανέφερε ακόμη ότι «οι τρεις γυναίκες από τις οποίες ξεκίνησε το θέμα: οι κ. Παπαχαραλάμπους, Δροσάκη και Αναστασοπούλου δεν είπαν για βιασμό, αλλά όλες για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας τους. Οι μόνες που μίλησαν για βία είναι τρεις άλλες γυναίκες και αναρωτιέται ο κόσμος γιατί το κατήγγειλαν αυτό μετά από τόσα χρόνια. Οι τρεις γυναίκες αυτές δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι κατήγγειλαν. Έχουν ένα χαρακτηριστικό. Ήθελαν και οι τρεις συνεργασία με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Ένα κίνητρο που διαφαίνεται είναι ότι νόμιζαν πως θα κάνουν καριέρα και αυτό δεν έγινε. Ο κ. Φιλιππίδης τις σεβάστηκε, δεν είπε ότι δε συνεργάστηκε μαζί τους επειδή δεν ήταν ικανές, αλλά επειδή δεν του δόθηκε η δυνατότητα».

«Οι τρεις γυναίκες ήταν μέρος σκευωρίας. Κατέθεσαν 47 μάρτυρες, κανένας δεν είπε ότι ο κ. Φιλιππίδης χρησιμοποιεί βία στην σεξουαλική ζωή του. Η μία είπε ότι την βίασε ο Πέτρος Φιλιππίδης, αλλά ότι το ξέχασε και της το θύμισε ένας φίλος της. Η δεύτερη είπε ότι βιάστηκε με μια χειρονομία, παγιδευμένη από το τηλεφώνημα μιας ηθοποιού. Όμως η ηθοποιός στο δικαστήριο, η Αλίνα Κωτσοβούλου, είπε ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο», προσέθεσε ο συνήγορος.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε «δεν είναι σατανικές γυναίκες, ίσα ίσα, ο κ. Φιλιππίδης είπε ότι δέχτηκαν να παίξουν τον ρόλο που τους είπαν. Οι πρώτες καταγγελίες ήταν πλημμελήματα. Δεν ήθελαν να καταστρέψουν μόνο τον κ. Φιλιππίδη, αλλά και τον κ. Κιμούλη και τον κ. Σπυρόπουλο. Για τους άλλους δύο οι πράξεις ήταν πλημμέλημα ή δεν είχαν ποινική αξία. Όμως για τον κ. Φιλιππίδη, η μία καταγγέλλουσα θυμήθηκε και ένα βιασμό και αναβαθμίστηκε σε κακούργημα η κατηγορία για τον κ. Φιλιππίδη».

Πάντως, σε ότι αφορά την έκβαση της δίκης, ο κ. Δημητρακόπουλος είπε ότι δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη, υποστηρίζοντας πάντως ότι δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία που θα δείχνουν ενοχή του Πέτρου Φιλιππίδη.

Ακολούθως, ο ποινικολόγος ρωτήθηκε για άλλη μια πολύκροτη υπόθεση που χειρίζεται, εκείνη της Εύας Καϊλή, αποκαλύπτοντας ότι η ευρωβουλευτής δεν θα βρεθεί τελικώς ενώπιον των ανακριτικών Αρχών του Βελγίου την Τετάρτη, καθώς αναβλήθηκε επ΄ αόριστον η κλήση της για πρόσθετες εξηγήσεις.

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, «στις 19 Ιανουαρίου θα βρεθούμε πάλι ενώπιον της Δικαιοσύνης, για να δούμε εάν θα συνεχιστεί η προφυλάκιση της Εύας Καϊλή», σημειώνοντας ακόμη ότι «αύριο θα εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή ο πατέρας της κ. Καϊλή και ο σύντροφος της και μάλιστα χωρίς καν να ξέρουν για ποιον λόγο τους καλούν».

