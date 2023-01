Πολιτική

Δημητρακόπουλος για Καϊλή: Αναβολή στην νέα απολογία - Στις 19 Ιανουαρίου κρίνεται η αποφυλάκιση της

Αναβλήθηκε, όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος της, η συμπληρωματική απολογία που επρόκειτο να δώσει

Δεν θα βρεθεί τελικώς ενώπιον των ανακριτικών Αρχών του Βελγίου την Τετάρτη η Εύα Καϊλή, καθώς όπως είπε στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ενημερώθηκε από τον συνάδελφο του στις Βρυξέλλες, τον κ. Ριζόπουλο, αναβλήθηκε επ΄ αόριστον η κλήση της για πρόσθετες εξηγήσεις,

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, «στις 19 Ιανουαρίου θα βρεθούμε πάλι ενώπιον της Δικαιοσύνης, για να δούμε εάν θα συνεχιστεί η προφυλάκιση της Εύας Καϊλή. Ο ανακριτής είπε την προηγούμενη φορά ότι δεν είχε στοιχεία για να στηρίξει την κατηγορία της δωροδοκίας σε βάρος της κ. Καϊλή ούτε βρήκε άλλο στοιχεία από την παρακολούθηση της επί έναν χρόνο. Εξέφρασα την απορία μου στην Πρόεδρο του δικαστηρίου για την απόφαση περί προφυλάκισης της κ. Καϊλή και ο κ. Κλες, ο ανακριτής, είπε τότε “ δεν τα έχω τώρα, αλλά η προανάκριση συνεχίζεται και μπορεί να τα έχω αργότερα και για αυτό την κρατώ προφυλακισμένη”».

Σύμφωνα με τον ποινικολόγο, «αύριο θα εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή ο πατέρας της κ. Καϊλή και ο σύντροφος της και μάλιστα χωρίς καν να ξέρουν για ποιον λόγο τους καλούν, αφού το σύστημα στις Βρυξέλλες είναι διαφορετικό από ότι στην Ελλάδα και οι κατηγορούμενοι μαθαίνουν επί τόπου γιατί κατηγορούνται και καλούνται επί τόπου να δώσει απαντήσεις».

