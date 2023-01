Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: προθεσμία για τις εξηγήσεις του έλαβε ο πάτερ Αντώνιος

Η κλήση σε ανωμοτί κατάθεση που έχει αποσταλεί στον πατέρα Αντώνιο, αφορά το κακούργημα της ασέλγειας σε βάρος ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος.

Στις 3 Φεβρουαρίου θα περάσει το κατώφλι της εισαγγελίας Ανηλίκων ο ιδρυτής του ΜΚΟ "Κιβωτός του Κόσμου", π. Αντώνιος, μετά από προθεσμία που έλαβε σήμερα για τις εξηγήσεις του, από τις δύο εισαγγελείς που τον κάλεσαν σε ανωμοτί κατάθεση, ως ύποπτο για την διάπραξη ενός κακουργήματος και ενός πλημμελήματος.

Ο π. Αντώνιος δια των συνηγόρων του, ζήτησε και έλαβε χρόνο ώστε να ενημερωθεί για όσα καταμαρτυρούνται από πρώην φιλοξενούμενους σε δομές της "Κιβωτού". Ο κληρικός καλείται να αντικρούσει τις καταθέσεις που έχουν στα χέρια τους οι δύο εισαγγελείς Ανηλίκων για σεξουαλικές πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων αγοριών, αλλά και για σωρεία κακοποιητικών και προσβλητικών συμπεριφορών σε βάρος πολλών άλλων παιδιών.

Η κλήση σε ανωμοτί κατάθεση που έχει αποσταλεί στον φερόμενο πρωταγωνιστή της υπόθεσης, αφορά το κακούργημα της ασέλγειας σε βάρος ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος, με την δικογραφία να περιλαμβάνει δύο περιπτώσεις φιλοξενούμενων αγοριών: Ενός 19χρονου σήμερα, πρώην φιλοξενούμενου σε σπίτι της "Κιβωτού" σε πόλη της επαρχίας, και ενός αγοριού 15 ετών. Παράλληλα του ζητούνται εξηγήσεις και για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμων προσώπων κατά συρροή.

Οι δύο εισαγγελείς Ανηλίκων, Αικατερίνη Κοπελάκη και Δάφνη-Κυριακή Τσίχλη που ερευνούν την υπόθεση, έχουν δώσει προθεσμίες για τις 27 Ιανουαρίου και τις 3 Φεβρουαρίου και στους επτά υπαλλήλους της "Κιβωτού" που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος φιλοξενούμενων σε δομές της. Οι υπάλληλοι που ελέγχονται για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, εργάζονται σε δομές της ΜΚΟ στην Αθήνα, στη Χίο και στον Βόλο, ενώ οι πράξεις που εξετάζονται αφορούν το διάστημα 2020 έως και το 2022.

Με το τέλος της διαδικασίας των εξηγήσεων από τους οκτώ ελεγχόμενους, οι δύο εισαγγελείς θα αξιολογήσουν το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων και τις ανωμοτί καταθέσεις των υπόπτων και θα αποφασίσουν για την ποινική αντιμετώπιση που θα έχει ο καθένας.

