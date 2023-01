Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέος σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο και ποιο το μέγεθος της σεισμικής δόνησης.

Νέα σεισμική δόνηση "ταρακούνησε" την Κρήτη το βράδυ της Τρίτης.

Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμός, σημειώθηκε στη Νεάπολη Λασιθίου, στις 20:11 και σύμφωνα με την αυτόματη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, πρόκειται για σεισμό μεγέθους 4,1 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 33 χλμ ΒΑ της Νεάπολης Λασιθίου ενώ το εστιακό του βάθος ήταν στα 5 χλμ.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο στην Κρήτη όσο και στη Λέσβο παρατηρείται έντονη σεισμική δραστηριότητα τις τελευταίες ώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική Οδός: Αυτοκίνητο γλίστρησε και τούμπαρε (εικόνες)

Εκλογές - Τουρκία: ο Ερντογάν ψάχνει “παράθυρο” στο Σύνταγμα

Ράμμος σε Ντογιάκο: κανένα κρατικό όργανο δεν μπορεί να ασκήσει εποπτεία στην ΑΔΑΕ