Γερμανία: μαχαίρωσέ μέχρι θανάτου την καθηγήτριά του

Αφού δολοφόνησε την καθηγήτρια, ο ανήλικος τηλεφώνησε στην αστυνομία.

Ένας 17χρονος φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου μια καθηγήτριά του σε επαγγελματική σχολή στην πόλη Ιμπενμπύρεν της δυτικής Γερμανίας, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Η 55χρονη καθηγήτρια ήταν μόνη της σε μια αίθουσα όταν ο 17χρονος φέρεται να της επιτέθηκε με μαχαίρι, σύμφωνα την αστυνομία του Μύνστερ, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Στη συνέχεια ο φερόμενος ως δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία, και όταν οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες, αυτός δεν προέβαλε αντίσταση, αναφέρει η ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, στην οποία δεν διευκρινίζεται το κίνητρο της επίθεσης.

