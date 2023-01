Αθλητικά

BCL: Η ΑΕΚ “άλωσε” την Προύσα

Η Ένωση, επικράτησε στην Προύσα και έκανε το 2/2 απέναντι στην Τόφας Μπούρσα.

Παρά τις απουσίες της (Κάμερον ΜακΓκρίφ, Ανδρέας Πετρόπουλος, Αντώνης Κόνιαρης), η ΑΕΚ «άλωσε» την Προύσα, επικράτησε με 85-82 της Τόφας Μπούρσα, στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στο Play In του Basketball Champions League και με 2/2 νίκες πήρε πανηγυρική πρόκριση για τους «16» της διοργάνωσης.

Οι «κιτρινόμαυροι» ανέβασαν στροφές από τη δεύτερη περίοδο, κυριάρχησαν στην επανάληψη και έδωσαν τέλος στην ευρωπαϊκή συνέχεια της ομάδας του Δημήτρη Πρίφτη. Πρωταγωνιστές της επιτυχίας οι Ακίλ Μίτσελ (21 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γιάνις Στρέλνιεκς (17 πόντοι, 6 ασίστ) και Κένι Γουίλιαμς (16 πόντοι), ενώ «κρύο αίμα» αποδείχθηκε ο Δημήτρης Φλιώνης, ο οποίος στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα μέτρησε ένα δίποντο και 2/2 βολές, με τις οποίες διαμορφώθηκε το τελικό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 18-9, 42-38, 52-61, 82-85

Δίχως διάρκεια σε άμυνα και επίθεση μπήκε στον αγώνα η ΑΕΚ, με αποτέλεσμα η τουρκική ομάδα να ελέγξει τον ρυθμό και να κλείσει την πρώτη περίοδο στο +9 (18-9). Ωστόσο, με τον Στρέλνιεκς να βρίσκει ρυθμό από την περιφέρεια, η Ένωση βελτίωσε το κομμάτι της επίθεσης στη δεύτερη περίοδο, με αποτέλεσμα να ροκανίσει τη διαφορά, να προηγηθεί με 22-23 στο 15΄, πριν η Τόφας ανακτήσει το προβάδισμα και πάρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια με το «εύθραυστο» +4 (42-38).

Με την ΑΕΚ να ενεργοποιεί την άμυνα της, τον Μίτσελ να κυριαρχεί στη ρακέτα και τον Γουίλιαμς να «συνδέεται» από τα 6.75, η εικόνα του αγώνα άλλαξε στην τρίτη περίοδο. Η Ένωση περιόρισε τους γηπεδούχους στους 10 πόντους και με επιμέρους σκορ 10-23, όχι μόνο... προσπέρασε, αλλά έκλεισε το δεκάλεπτο στο +9 (52-61).

Οι διψήφια διαφορά που οικοδόμησε η ελληνική ομάδα απειλήθηκε γρήγορα στον... επίλογο του αγώνα από την Τόφας, η οποία με το πόδι... κολλημένο στο γκάζι στο κομμάτι της παραγωγικότητας, πλησίασε στο -1 (75-76) στο 38΄. Ωστόσο, ο Στρέλνιεκς ευστόχησε σε κομβικό τρίποντο (78-81 στα 52΄΄ για τη λήξη), ο Φλιώνης κράτησε σε απόσταση την Ένωση με δίποντο (80-83 στα 29΄΄), για να σφραγίσει ο ίδιος τη νίκη-πρόκριση από τη γραμμή των ελευθέρων βολών (82-85).

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρόσο, Λίτσκα, Ατάρντ

Οι συνθέσεις:

ΤΟΦΑΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Μπράιμο 6, Μπουγιουκτουντσέλ 5 (1), Γκρέι 18 (2), Μιλάκνις 9 (3), Μιλάκνις 9 (3), Ουγκιουρλού 12 (1), Ντεμίρ, Ένις 17 (2), Τόμπσον 7, Τουρέ 8.

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Φλιώνης 8, Μίτσελ 21 (14ρ.), Στρέλνιεκς 17 (3), Γουίλιαμς 16 (3), Ξανθόπουλος, Φρέιζιερ 6, Μάντσεν 4, Μάιλς 13 (3), Παπαδάκης.

