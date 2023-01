Κοινωνία

Άγιος Στέφανος - Ξυλοδαρμός 16χρονου: ανήλικοι τον χτυπούσαν και τραβούσαν βίντεο

Οι ανήλικοι, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση στον 16χρονο. Συνελήφθη ένας 15χρονος.

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων συνέβη, αυτή τη φορά στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, οι Αρχές προσώρησαν στη σύλληψη ενός αγοριού 15 χρόνων, με την κατηγορία ότι μαζί με ακόμα τέσσερα ανήλικα άτομα επιτέθηκαν σε 16χρονο χτυπώντας τον στο κεφάλι με γροθιές αλλά και ξύλινο αντικείμενο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 9-1-2023, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Διονύσου, 15χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και για μη έκδοση δελτίου ταυτότητας.

Σε βάρος 4 ανηλίκων ( 2 ημεδαπών, 14 και 15 ετών και 2 αλλοδαπών, 14 και 15 ετών), που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ως συνεργοί του ανωτέρω κατηγορούμενου, σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 9-1-2023, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 16χρονο ημεδαπό στο κεφάλι, με γροθιές και ξύλινο αντικείμενο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 14χρονος αλλοδαπός βιντεοσκοπούσε το συμβάν.

Έπειτα από αναζητήσεις, οι ανωτέρω αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 15χρονο ημεδαπό, τον οποίο οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου, όπου και συνελήφθη.

Επιπρόσθετα, συνελήφθησαν και οι γονείς του 15χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή."

