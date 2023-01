Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: η Μονακό πήρε την νίκη

Δεν ξεκίνησε με το δεξί ο δεύτερος γύρος της Euroleague για τον Ολυμπιακό, καθώς γνώιρισε την ήττα στο πριγκιπάτο.

Όχι μόνο δεν πήρε το πολυπόθητο +6 για να έχει το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας, αλλά φεύγει ηττημένος από το Μονακό ο Ολυμπιακός (64-40), αν και είχε προηγηθεί με 8-20 στην 1η περίοδο. Ο Κώστας Σλούκας αστόχησε στο πιο κρίσιμο σουτ και σε μία βολή στο τέλος, αλλά ήταν τα άσχημα ποσοστά του συνολικά που του στέρησαν μία 3η διαδοχική νίκη -μετά από αυτές επί των Παναθηναϊκού και Αρμάνι- και την παραμονή στο «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα.

Ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού φέτος, Σάσα Βεζένκοφ, έμεινε στους 4 πόντους με 0/4 τρίποντα (είχε 8 ριμπάουντ). Ο Άλεκ Πίτερς ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι «ερυθρόλευκοι» (12π., με 3/4 τρίποντα). Ο Σλούκας πέτυχε 10 πόντους με 1/4 τρίποντα και 4 ασίστ, ενώ 0/4 τρίποντα είχε ο Ουόκαπ και 1/5 ο Κέιναν. Ο Φαλ με 9 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν επιδραστικός κυρίως στο α΄ μέρος.

Ο Ολυμπιακός είχε πάντως την ευκαιρία να φύγει με τη νίκη στο τέλος, αλλά ήταν κακή η επιλογή του Σλούκα να πάρει το μακρινό σουτ με το σκορ στο 61-59 υπέρ της Μονακό στα 22 δεύτερα.

Ο Μάικ Τζέιμς (19π. με 4/9 τρίποντα και... 7 λάθη) άργησε να… μπει στο ματς, το έπραξε με τρία διαδοχικά τρίποντα στη 2η περίοδο, σίγησε στην 3η και ξαναμίλησε μόνο στο τέλος. «Ζημιά» στην ομάδα του Πειραιά έκανε ο Άλφα Ντιαλό με 16 πόντους.

Ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 11-7, ενώ η Μονακό παρέμεινε στην πρώτη θέση με 12-6.

Την Πέμπτη (12/1, 21:30) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια, για την 19η αγωνιστική, ενώ η Μονακό αγωνίζεται στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα (12/1, 20:00).

Τα δεκάλεπτα: 8-20, 31-34, 46-42, 64-60

Με τους Ουόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ ο Σάσα Ομπράντοβιτς επέλεξε τους Οκομπό, Τζέιμς, Μπράουν, Μπλόσομγκεϊμ και Μοτιεγιούνας.

Πιεστικές άμυνες παρουσίασαν και οι δύο ομάδες μετά το τζάμπολ, αλλά γρήγορα ο Ολυμπιακός... βρήκε τρόπο να διασπάσει τα αμυντικά συστήματα του Σάσα Ομπράντοβιτς. Με τον Μάικ Τζέιμς «άσφαιρο» στην 1η περίοδο, οι Βεζένκοφ και Παπανικολάου έβαλαν το... πρώτο λιθαράκι, για να πάρει τη σκυτάλη ο Φαλ και με 7 δικούς του πόντους να δώσει προβάδισμα με +12 (6-18) στους «ερυθρόλευκους». Ο Τάρικ Μπλακ ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά (6-20), πριν διαμορφώσει το σκορ του 1ου δεκαλέπτου (8-20) ο Ντόνα Χολ.

Οι Μπλακ και Λαρεντζάκης κρατούσαν επιθετικά -στα πρώτα λεπτά της 2ης περιόδου- τον Ολυμπιακό (10-24). Σ’ εκείνο το σημείο, ο Μάικ Τζέιμς βρήκε το… χέρι του και με τρία διαδοχικά τρίποντα έκανε και πάλι ανταγωνιστικούς τους γηπεδούχους (19-27 αφού σε τρίποντο ενδιάμεσα ευστόχησε και ο Σλούκας). Ο Άλεκ Πίτερς πέτυχε δύο διαδοχικά τρίποντα και η ομάδα του Πειραιά ξέφυγε με 22-34. Έκοτε, όμως η Μονακό απάντησε με σερί 9-0. Ο Μάικ Τζέιμς πέτυχε 5 ακόμη πόντους, ο Έλι Οκόμπο πρόσθεσε τρεις πόντους και ο Μπλόσομγκεϊμ έναν και η Μονακό είχε πλησιάσει απειλητικά, 31-34, στο ημίχρονο.

H Μονακό διεύρυνε το σερί της σε 15-0 και προηγήθηκε με 37-34, από τρίποντο του Ουατάρα. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα δεν ήταν πλέον συνδεδεμένοι με το καλάθι. Μόνο 8 πόντους πέτυχαν οι Πειραιώτες σε αυτήν την 3η περίοδο έναντι 15 των Μονεγάσκων. Ο Βεζένκοφ είχε 0/4 τρίποντα και 4 πόντους, 0/4 και ο Ουόκαπ, ο Κέιναν 1/5 έξω από τη γραμμή του τριπόντου, 1/4 ο Σλούκας και 1/3 ο Παπανικολάου. Το ευτυχές για τον Ολυμπιακό ήταν πως και οι γηπεδούχοι δεν διακρίθηκαν... για την παραγωγικότητά τους σε αυτό το διάστημα με τον Μάικ Τζέιμς να πετυχαίνει μόνο έναν πόντο. Το 45-40 από τον Μοτιεγιούνας μετετράπη σε 46-42, μετά από 2/2 βολές του Σλούκα και 1/2 του Μάικ Τζέιμς, στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Ολυμπιακός ροκάνισε τη διαφορά στην 4η περίοδο, χάρη κυρίως στην πιεστική άμυνά του. Σλούκας, ΜακΚίσικ, Πίτερς και Μπλακ έφεραν τους «ερυθρόλευκους» στο -1 (52-51), ενώ η ομάδα του Πειραιά ισοφάρισε σε 53-53 με 2/2 βολές του Σλούκα, στα 3:24΄΄ πριν τη λήξη. Το τρίποντο του Άλφα Ντιαλό αμέσως μετά ήταν ό,τι χειρότερο για την ομάδα του Μπαρτζώκα. Ο Σλούκας αστόχησε σε δίποντο και ο Μακουντού πέτυχε ένα ακόμη τρίποντο για τη Μονακό (59-53). Η απάντηση της ελληνικής ομάδας ήταν ένα εύστοχο τρίποντο του Άλεκ Πίτερς, χάρη στο οποίο ο Αμερικανός έφτασε τους 12 πόντους (59-56). Μία εξαιρετική άμυνα του Βεζένκοφ είχε ως αποτέλεσμα να βγει η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου από τον Ντιαλό (οι διαιτητές συμβουλεύτηκαν και το instant replay), κάτι που αξιοποίησε ο ΜακΚίσικ ευστοχώντας σε τρίποντο στην επόμενη επίθεση του Ολυμπιακού, 59-59, 1.50΄΄ πριν την ολοκλήρωση του «θρίλερ». Οκόμπο και Πίτερς αστόχησαν εν συνεχεία, ο Μάικ Τζέιμς με λέι απ έδωσε προβάδισμα, 61-59 στη Μονακό, για να πάρει πάνω του το πιο κρίσιμο σουτ του αγώνα ο Σλούκας και να το χάσει από την κορυφή της ρακέτας, με την μπάλα να βρίσκει σίδερο. Ο Ντιαλό είχε 1/2 βολς (62-59), ο ίδιος έκανε φάουλ στον Σλούκα αμέσως μετά και ο διεθνής γκαρντ πέτυχε μόνο την πρώτη βολή, 62-60. Το δίποντο του Μάικ Τζέιμς στην εκπνοή, διαμόρφωσε το τελικό, 64-60.

Διαιτητές: Ρίζικ (Ουκρανία), Νέντοβιτς (Σλοβενία), Μπάλακ (Ισραήλ)

ΜΟΝΑΚΟ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Μπράουν 2, Οκόμπο 6 (1), Μπλόσομγκεϊμ 1, Μακουντού 9 (1), Ντιαλό 16 (2), Μοτιεγιούνας 6, Ουατάρα 3 (1), Χολ 2, Τζέιμς 19 (4)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Κέιναν 3 (1), Λαρεντζάκης 2, Φαλ 9, Σλούκας 10 (1), Βεζένκοφ 4, Παπανικολάου 7 (1), Πίτερς 12 (4), Μπλακ 7, ΜακΚίσικ 6 (1)

