Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ στους “8”

Εύκολη ήταν η πρόκριση στους "8" του Κυπέλλου Ελλάδας για τον "δικέφαλο του βορρά"

Την πρόκρισή του στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισε ο ΠΑΟΚ, έπειτα από τη νίκη του με σκορ 2-0 επί της Καλαμάτας στο γήπεδο της Τούμπας. Οι «ασπρόμαυροι», που είχαν επιβληθεί των Μεσσήνιων με το ίδιο σκορ και στο πρώτο ματς, έφτασαν στη νέα νίκη χάρη σε δυο γρήγορα τέρματα του Μπράντον Τόμας (11’, 13’). Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου όλα δείχνουν πως θα βρει απέναντί της στα προημιτελικά της διοργάνωσης τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στο πρώτο ματς για τους «16» είχε επιβληθεί με 3-0 του Βόλου στη Λεωφόρο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με διάθεση να «καθαρίσουν» από νωρίς το ματς, μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στη «Μαύρη Θύελλα». Και μόλις στο 13ο λεπτό, είχαν καταφέρει να πετύχουν δυο γκολ. Στο 11’ ο Κάλεντ Νάρεϊ έστρωσε στον Τόμας που με πλασέ από το ύψος του πέναλτι νίκησε τον Ζόνας Μέντες για το 1-0. Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ο Τόμας ήταν ο αποδέκτης της κάθετης πάσας του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, με τον πρώην φορ της Μάλαγα να πετυχαίνει με αριστερό σουτ στην κίνηση το τέταρτο γκολ του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Η Καλαμάτα προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Αλέξανδρο Αρναρέλλη να αστοχεί από καλή θέση στο 24’ ενώ ανάλογη κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Μπράιαν Μπενίτες στο 37’. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Νάρεϊ δεν κατάφερε να μετατρέψει σε γκολ την όμορφη ατομική ενέργεια του Γιάννη Κάργα, με τον Μέντες να τον σταματάει ενώ στο 58’ το ψηλοκρεμαστό σουτ του Μπίσεσβαρ πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Ο ρυθμός έπεσε, με τον Λουτσέσκου να δίνει την ευκαιρία σε Αντρέ Ρικάρντο, Ερμή Σελιμάι και Στέφανο Τζίμα να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, οι δυο πρώτοι πέρασαν στο ματς αναγκαστικά, καθώς τραυματίστηκαν οι Φιλίπε Σοάρες (έφυγε βουρκωμένος με μυϊκό πρόβλημα) και Λευτέρης Λύρατζης (αποχώρησε με πρησμένο το δεξί μάτι έπειτα από σύγκρουση με τον Μαρκ Ασίγκμπα και μετέβη σε νοσοκομείο για μαγνητική).

Ο Τζίμας, πάντως, θα μπορούσε να συνδυάσει με γκολ το ντεμπούτο του, αλλά ο Μέντες σταμάτησε την προσπάθεια του 17χρονου στο 78ο λεπτό. Οι τελευταίες καλές στιγμές ανήκαν στην Καλαμάτα, με τον Μάρκος Μόζερ (82’) να αστοχεί από πλεονεκτική θέση και τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς να μπλοκάρει το σουτ του Ανδρέα Τάτου (83’).

Οι «ασπρόμαυροι», πλέον, στρέφουν την προσοχή τους στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ για τη Super League και τα τρία διαδοχικά ντέρμπι που ακολουθούν με τον Παναθηναϊκό σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ οι Μεσσήνιοι θα προσπαθήσουν να πλησιάσουν την κορυφή του Β’ Ομίλου της Super League 2 ώστε να διεκδικήσουν την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Κίτρινες: Νάρεϊ – Μπενίτες.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Ζ. Ζίβκοβιτς, Σάστρε (63’ Λύρατζης/72’ Σελιμάι), Κάργας, Νάσμπεργκ, Βιεϊρίνια, Ντάντας, Σβαμπ, Νάρεϊ (63’ Α. Ζίβκοβιτς), Μπίσεσβαρ (72’ Τζίμας), Φιλίπε Σοάρες (31’ Ρικάρντο), Μπράντον.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Νίκος Αναστόπουλος): Μέντες, Μπακαγιόκο, Λουπάνο, Ασίγκμπα, Παπατόλιος, Καραγκούνης, Μπενίτες (70’ Βασιλόγιαννης), Μόζερ (84’ Τριανταφυλλάκης), Μαβινγκά, Αρναρέλλης (75’ Τάτος), Μαρκόφσκι (70’ Κωνσταντινόπουλος).

