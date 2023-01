Αθλητικά

Euroleague - Παναθηναϊκός: Η Φενέρμπαχτσε νίκησε στην παράταση

Αν και πάλεψαν, οι πράσινοι δεν κατάφεραν νε κερδίσουν τους Τούρκους, στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου της διοργάνωσης.

Ο... μανδύας των επιθετικών ριμπάουντ (26) δεν ήταν αρκετός για να καλύψει τις αστοχίες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να μην μπορούν να... φρενάρουν στην αγωνιστική... κατηφόρα των έξι διαδοχικών ηττών (ρεκόρ 6-12).

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 88-94 στην παράταση από τη Φενερμπαχτσέ, για την 18η αγωνιστική της Euroleague, με τους Δημήτρη Ιτούδη και Νικ Καλάθη να χαμογελούν στην επιστροφή τους στο ΟΑΚΑ, όπου είδαν να σταματάει το αρνητικό σερί των πέντε ηττών (ρεκόρ 11-7).

Ο φιλότιμος αγωνιστικά αποψινός Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να τελειώσει το ματς στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, όταν βρέθηκε στο +5 (78-73) στα 34΄΄ για τη λήξη, αλλά λάθη και αδυναμία εκτέλεσης στην επίθεση, έδωσαν ώθηση στη Φενέρ, η οποία έστειλε το ματς στην παράταση και με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα έκοψε πρώτη το νήμα του τερματισμού.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, οι οποίοι στο κλείσιμο της διαβολοβδομάδας υποδέχονται την Μπάγερν Μονάχου (12/1), ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις με κομβική εμφάνιση στην παράταση και απολογισμό 24 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Με 12 πόντους 5 ασίστ ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Νικ Καλάθης, ενώ στους 2 πόντους περιορίστηκε ο Κώστας Αντετοκούνμπο στα 6 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Από τους «πράσινους» των 18 λαθών, που πλέον επικεντρώνονται στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/1, ΟΑΚΑ), έλαμψε ο Ντουέιν Μπέικον με 27 πόντους, ενώ συγκλονιστικός ήταν ο Ματέους Πονίτκα με 14 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 39-36, 59-51, 78-78κ.α., 88-94 παρ.

Μετά το αναγνωριστικό και χωρίς ιδιαίτερο σφυγμό σε άμυνα και επίθεση πρώτο δεκάλεπτο (19-18), το οποίο συνοδεύτηκε από πολλά λάθη, ο Παναθηναϊκός βασίστηκε στην κυριαρχία του Αρτούρας Γκουντάιτις κοντά στο καλάθι, μαζεύοντας την εις βάρος του διαφορά των πέντε πόντων μέχρι το 17΄ (29-34') και με τον Μπέικον να μπαίνει στην εξίσωση να έκλεισε το ημίχρονο στο +3 (39-36).

Η τρίτη περίοδος ανήκε αποκλειστικά στους «πράσινους», με τους Μπέικον και Γουίλιαμς να κερδίζουν όλες τις προσωπικές μονομαχίες, τη στιγμή που τα επιθετικά ριμπάουντ έκαναν τη διαφορά, οδηγώντας το «τριφύλλι» σε ένα κυριαρχικό δεκάλεπτο μέχρι το 59-51 στο 30΄. Με το ριμπάουντ να συνεχίζει να αποτελεί «όπλο» του Παναθηναϊκού, οι «πράσινοι» έδειχναν αποφασισμένοι για την επιστροφή τους στα θετικά αποτελέσματα, αλλά υπολόγιζαν χωρίς τον Έντουαρντς, ο οποίος βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια μειώνοντας τη διαφορά στο 37΄ στο -2 (72-70) για τη Φενέρ. Οι Γκουντάιτις και Πονίτκα κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το 78-73 στα 34΄΄ για τη λήξη, αλλά ακολούθησε ασυνεννοησία... Ο Έντουαρντς μείωσε με λέι απ, για να ακολουθήσει κλέψιμο της Φενέρ και... τιμωρία από τον Γκούντουριτς από τα 6.75 για το 78-78. Το «πράσινο πάγωμα» συνεχίστηκε, με τους Μπέικον και Πονίτκα να αστοχούν και οι δύο στο νικητήριο καλάθι... Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι στα 5΄΄ για τη λήξη ο Μπούκερ υπέπεσε σε φάουλ στον Πονίτκα, το οποίο δεν δόθηκε ποτέ...

Στην παράταση, ο Μάρκο Γκούντουριτς έδωσε το έναυσμα, για να πάρει την σκυτάλη ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις και με προσωπικό σερί να οδηγήσει τη Φενέρ στο «διπλό», απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που είχε μείνει από δυνάμεις...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λότερμοζερ, Γκαρσία, Νίκολιτς

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης, Γουόλτερς 11 (1), Λι 10 (2), Παπαγιάννης 3 (1), Γουίλιαμς 11 (1), Γ. Καλαϊτζάκης 2, Μπέικον 27 (2), Πονίτκα 14 (2), Μαντζούκας, Γκουντάιτις 10.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλεϊ 14, Μπιρσέν, Γουίλμπεκιν 9 (2), Έντουαρντς 14, Χέιζ - Ντέιβις 24 (3), Πιερ, Γκούντουριτς 14 (2), Μπούκερ 5 (1), Καλάθης 12 (2), K. Αντετοκούνμπο 2.

Στις αναμετρήσεις της 18ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα (Τρίτη, 10 Ιανουαρίου)

Μονακό (Γαλλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 64-60

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 88-94 παρ. (78-78κ.α.)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 59-79

Άλμπα Βερολίνου (Γερμανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 83-63

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 92-79

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-87

