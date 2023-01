Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Απολογία για Μαλένα και Ίριδα - Εδώλιο για την Τζωρτζίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενώπιον της ανακρίτριας η Ρούλα Πισπιρίγκου για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας. Συνεχίζεται και η δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Στις 9 το πρωί η Ανακρίτρια που ερευνά τους θανάτους των μικρότερων κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη αναμένει την κατηγορούμενη μητέρα τους, Ρούλα Πισπιρίγκου, για την απολογία της.

Τρεις ώρες μετά, η 34χρονη καλείται να βρεθεί ξανά στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου ξεκίνησε την Δευτέρα η δίκη της για τον θάνατο της πρώτης κόρης της.

Η γυναίκα που χρεώνεται τους θανάτους των τριών παιδιών της, νωρίς το πρωί θα μεταχθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται για "ανθρωποκτονία τετελεσμένη και σε απόπειρα" σε βάρος της 9χρονης Τζωρτζίνας ,στο γραφείο της 35ης Τακτικής Ανακρίτριας η οποία της αποδίδει κατηγορίες για τους θανάτους της δεύτερης κόρης της Μαλένας και του τελευταίου παιδιού της, της 6 μηνών Ίριδας.

Η κατηγορία για την οποία θα λογοδοτήσει σήμερα στην Ανακρίτρια η Ρούλα Πισπιρίγκου αφορά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Η δικογραφία περιλαμβάνει τον θάνατο της 3,5 ετών Μαλένας στις 13 Απριλίου 2019 στο Νοσοκομείο Αγλαϊα Κυριακού, όπου το κοριτσάκι είχε κάνει επιτυχή θεραπεία για «λεμφαδενίτιδα τραχήλου δεξιάς γνάθου» και θα έπαιρνε εξιτήριο άμεσα και τον θάνατο της έξι μηνών Ίριδας στις 21 Μαρτίου 2021 στο δωμάτιο που κοιμόταν με την μεγάλη της αδελφή Τζωρτζίνα.

Σύμφωνα με τον συνήγορο της 34χρονης, Αλέξη Κούγια, η εντολέας του, μετά από τρεις προθεσμίες που έχει λάβει, σήμερα θα απολογηθεί στην δικαστική λειτουργό, στην οποία θα προσκομίσει απολογητικό υπόμνημα 120 σελίδων.

Όπως εκτιμάται, η απολογητική διαδικασία θα διαρκέσει πολλές ώρες και η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν αναμένεται να δώσει "παρών" στο άλλο μέτωπο που έχει ανοικτό. Έτσι το ΜΟΔ , όπως έχει ήδη συμφωνηθεί , εφόσον η κατηγορουμένη δεν θα μπορεί να παραστεί λόγω της απολογίας της στην ανακρίτρια , θα δώσει διακοπή της συνεδρίασης για άλλη δικάσιμο.

Η θέση που θα εκφράσει στην Ανακρίτρια η Ρούλα Πισπιρίγκου είναι πάγια και από την αρχή της ποινικής εμπλοκής της διατυπωμένη: Αρνείται ότι σκότωσε τα δύο κοριτσάκια όπως αρνείται ότι είναι υπαίτια και για τον θάνατο της Τζωρτζίνας. Ο κ. Κούγιας έχει εκφράσει δημόσια την θέση της εντολέως του πως η υπόθεση της 34χρονης αποτελεί "την δικαστική πλάνη του αιώνα". Μία "πλάνη" που σύμφωνα με την υπεράσπιση της μητέρας των τριών παιδιών, εν πολλοίς οφείλεται σε λανθασμένες εκτιμήσεις ιατροδικαστών αλλά και σε απουσία σοβαρών αντεπιχειρημάτων από την προηγούμενη νομική εκπροσώπηση της κατηγορουμένης. Κατά τον κ. Κούγια , η γνωμοδότηση των ιατροδικαστών Νίκου Καρακούκη και Νίκου Καλόγρηα σε ότι αφορά τα δύο μικρότερα παιδιά της οικογένειας Δασκαλάκη, είναι "κωμικού περιεχομένου" και θα καταρριφθεί με πλήθος επιστημονικών εκτιμήσεων ιατροδικαστών που ως μάρτυρες ειδικών γνώσεων ή πραγματογνώμονες θα δώσουν εντελώς άλλη διάσταση στην υπόθεση.

Η σημερινή διαδικασία θεωρείται κρίσιμη για την συνολική εξέλιξη της ποινικής εμπλοκής της Ρούλας Πισπιρίγκου, με τον συνήγορο της να έχει δηλώσει πριν λίγο καιρό, πως αναμένει ή επιδιώκει με την παράθεση πληθώρας επιστημονικών δεδομένων, ότι η εντολέας του δεν θα κριθεί προφυλακιστέα για αυτήν την δικογραφία.

Σε κάθε περίπτωση, η ποινική πορεία συγκεκριμένης δικογραφίας φαίνεται πως δεν αφήσει ανεπηρέαστη την εξελισσόμενη ,πλέον, δίκη για την Τζωρτζίνα.

Αν με το πέρας της ανάκρισης, που από σήμερα μετά την απολογία της 34χρονης, μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωση της, το Συμβούλιο που θα κρίνει την υπόθεση διατάξει την παραπομπή της 34χρονης και για τα δύο μικρότερα παιδιά της , πρόθεση της υπεράσπισης της είναι να αιτηθεί να συνενωθούν οι δύο δικογραφίες ώστε η Ρούλα Πισπιρίγκου να δικαστεί σε μία δίκη για όλες τις βαριές εγκληματικές ενέργειες κατά των παιδιών της, που της αποδίδονται. Αν πάλι , το Συμβούλιο αποφανθεί ότι η 34χρονη δεν πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη, ο αντίκτυπος μίας τέτοιας δικαστικής κρίσης θα είναι αναμφίβολα ένα ισχυρό χαρτί για την κατηγορούμενη για την δίκη που ξεκίνησε στο ΜΟΔ για την Τζωρτζίνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για τέως βασιλιά Κωνσταντίνο: πολυκύμαντη διαδρομή που θα κρίνει αυστηρά η Ιστορία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ - Τετάρτη: ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: η ζωή του μέσα από πρωτοσέλιδα του Τύπου (εικόνες)