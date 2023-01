Πολιτική

Δημητρακόπουλος για Καϊλή: Ανατροπή για την απολογία της σήμερα στις Βρυξέλλες

Τι αναφέρει ο ποινικολόγος για την νεότερη ενημέρωση σχετικά με την εμφάνιση της πολιτικού ενώπιον του ανακριτή. Πότε θα κριθεί εάν θα παραμείνει προφυλακισμένη. Τι είπε για τον πέτρο Φιλιππίδη, στρέφοντας τα πυρά του εκ νέου κατά των γυναικών που τον κατήγγειλαν.

Για ανατροπή των δεδομένων που ο ίδιος παρέθεσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 την Τρίτη έκανε λόγο ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σχετικά με την Εύα Καϊλή και το κατά πόσον θα εμφανιστεί εκ νέου σήμερα ενώπιον του ανακριτή.

Όπως είπε ο ποινικολόγος το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αργά το βράδυ ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την ίδια την Ευρωβουλευτή ότι είναι πολύ πιθανό τελικώς σήμερα να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον των ανακριτικών Αρχών για συμπληρωματική απολογία, χωρίς πάντως να γνωρίζει τον λόγο της κλήσης της, αφού το σύστημα στο Βέλγιο είναι διαφορετικό από το ελληνικό και οι κατηγορούμενοι δεν έχουν γνώση των αδικημάτων για τα οποία καλούνται να δώσουν εξηγήσεις.

Την Τρίτη, ο ποινικολόγος είπε στον ΑΝΤ1 ότι σήμερα «θα εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή ο πατέρας της κ. Καϊλή και ο σύντροφος της και μάλιστα χωρίς καν να ξέρουν για ποιον λόγο τους καλούν, αφού το σύστημα στις Βρυξέλλες είναι διαφορετικό από ότι στην Ελλάδα και οι κατηγορούμενοι μαθαίνουν επί τόπου γιατί κατηγορούνται και καλούνται επί τόπου να δώσει απαντήσεις».

Το πρωί της Τετάρτης, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέτρεψε ακόμη μια δήλωση που έκανε λιγες ώρες νωρίτερα λέγοντας ότι δεν είναι ασίγουρο πως θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου, αλλα μπορεί να γίνει και στις 20 Ιανουαρίου η ακρόαση για το εάν θα συνεχιστεί η προφυλάκιση της Εύας Καϊλή.

Νωρίτερα, συζητώντας με την Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιώργο Παπαδάκη, για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, του οποίου ειναι συνήγορος, ο ποινικολόγος ύψωσε τους τόνους, λέγοντας πως πολλοί έχουν ήδη καταδικάσει τον ηθοποιό και πως δεν τηρούνται οι αποστάσεις που πρέπει απο την υπόθεση, μέχρι να βγει η απόφαση του δικαστηρίου, επιμένοντας πως υπήρχε κίνητρο πίσω απο τις καταγγελίες των γυναικών που έκαναν καταγγελία για βιασμό και απόπειρες βιασμού από τον Πέτρο Φιλιππίδη, τις οποίες κατηγόρησε για σκευωρία.

