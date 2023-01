Κόσμος

Θανατική ποινή σε αστυνομικό που πλήρωσε δολοφόνο για τη γυναίκα του

Η υπόθεση του αστυνομικού που σκότωσε τη γυναίκα του με πληρωμένο δολοφόνο.

Αμερικανός πρώην αστυνομικός, στον οποίο είχε επιβληθεί η ποινή του θανάτου, αφού η δικαιοσύνη αποφάνθηκε πως προσέλαβε εκτελεστή για να δολοφονήσει τη σύζυγό του, εκτελέστηκε χθες Τρίτη το βράδυ στο Τέξας, ανακοίνωσε η υπηρεσία φυλακών της πολιτείας αυτής του αμερικανικού Νότου.

Στον 65χρονο Ρόμπερτ Φράτα χορηγήθηκε ενέσιμο θανατηφόρο διάλυμα στη φυλακή του Χάντσβιλ, 28 χρόνια και πλέον μετά τον θάνατο της γυναίκας του. Η 33χρονη Φάρα δολοφονήθηκε στο γκαράζ του σπιτιού της σε προάστιο του Χιούστον.

Σύμφωνα με έγγραφα της δικογραφίας, το ζευγάρι, σε διαδικασία διαζυγίου, συγκρουόταν για την επιμέλεια των τριών παιδιών του.

Επανειλημμένα, ο Ρόμπερτ Φράτα «ζήτησε από φίλους και γνωστούς να σκοτώσουν ή να του συστήσουν κάποιον που θα σκότωνε τη γυναίκα του», σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων που περιέχονται στη δικογραφία. Εντέλει, μέσω κάποιου που είχε συνδρομή στο γυμναστήριο όπου πήγαινε, προσέλαβε γείτονα του τελευταίου για να δολοφονήσει τη γυναίκα του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, πλήρωσε τον εκτελεστή χίλια δολάρια.

Το 1996, καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά το 2007 η δίκη του ακυρώθηκε εξαιτίας διαδικαστικών σφαλμάτων. Όμως τού επιβλήθηκε η ίδια ποινή το 2009, στη δεύτερη δίκη.

Καθώς πλησίαζε η ημερομηνία της εκτέλεσής του, η υπεράσπισή του πολλαπλασίασε τις προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, για να εξασφαλίσει την αναστολή της, μάταια.

Εξάλλου, ο Ρόμπερτ Φράτα και άλλοι θανατοποινίτες προσέφυγαν στην πολιτειακή δικαιοσύνη αμφισβητώντας τη χρήση από τις αρχές του Τέξας θανατηφόρων χημικών ουσιών για εκτελέσεις μετά την ημερομηνία λήξης τους. Στην προσφυγή τόνισαν πως η χρήση τους παραβιάζει το αμερικανικό Σύνταγμα, δυνάμει του οποίου απαγορεύεται η επιβολή «σκληρής ή απάνθρωπης» τιμωρίας.

Οι αρχές του Τέξας χρησιμοποιούν πεντοβαρβιτάλη, σκεύασμα που η υπηρεσία φυλακών δυσκολεύεται να προμηθευτεί, καθώς πολλές φαρμακευτικές εταιρείες δεν θέλουν να συνδεθούν με την επιβολή της θανατικής ποινής.

Χθες το απόγευμα, δικάστρια έκανε δεκτό το αίτημά τους, απαγορεύοντας στις αρχές να χρησιμοποιήσουν «πιθανόν ληγμένο» θανατηφόρο προϊόν, διότι υπήρχε το ενδεχόμενο να προκαλέσει «οξείς πόνους». Όμως η απόφασή της μπλοκαρίστηκε από εφετείο του Τέξας και το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας αρνήθηκε να παρέμβει, εγκρίνοντας de facto την εκτέλεση.

Ο Ρόμπερτ Φράτα, που δεν παραδέχθηκε ποτέ την ενοχή του —διατεινόταν πως τον παγίδευσε ο πεθερός του—, είναι ο δεύτερος θανατοποινίτης που εκτελέστηκε στις ΗΠΑ το 2023.?

