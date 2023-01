Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Ληστές έδεσαν οικογένεια και “άδειασαν” το σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαρτύριο για οικογένεια στα χέρια των ληστών τη νύχτα της Τρίτης.

Νύχτα «θρίλερ» για οικογένεια στο Παλαιό Φάληρο, που έπεσε στα χέρια ληστών.

Λίγο μετά τις 12:30 το βράδυ ο 50χρονος πατέρας βγήκε από το διαμέρισμα του 5ου ορόφου.

Μόλις εκείνος βγήκε από την πολυκατοικία για να πάει στην επιχείρησή του στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, οι δράστες τον απείλησαν με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι, ενώ αμέσως μετά τον υποχρέωσαν να επιστρέψει στο διαμέρισμά του, στο οποίο μπήκαν μαζί του.

Οι αδίστακτοι ληστές έδεσαν με tire up (δεματικά) τον άνδρα, τη σύζυγό και τα δύο του παιδιά και έψαξαν το σπίτι με την…άνεσή τους.

Αφού διαπίστωσαν πού βρίσκονται τα πράγματα αξίας, τα πήραν και αποχώρησαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες έφυγαν με ρολόγια υψηλής αξίας.

Η σύζυγος του επιχειρηματία κατάφερε μετά από ώρα να λυθεί και ειδοποίησε την Αμεση Δράση.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κακοποιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Tέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: η ζωή του μέσα από πρωτοσέλιδα του Τύπου (εικόνες)

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ - Τετάρτη: ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Χίθροου: “Συναγερμός” από δέμα με ουράνιο