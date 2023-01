Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Λέσβο - Παπαδόπουλος: δεν είναι μια ομαλή μετασεισμική ακολουθία (βίντεο)

Γιατί υποστήριξε τον Άκη Τσελέντη. Τι ανέφερε για τους υπόκωφους θορύβους, που έχουν αναστατώσει τους κατοίκους στην Λέσβο. Τι είπε για την Κρήτη και για το ενδεχόμενο μεγαλύτερου σεισμού στην περιοχή.

Στο πλευρό του Άκη Τσελέντη στάθηκε το πρωί της Τετάρτης ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» είπε ότι «χθες έγινε μια επίθεση στον κ. Τσελέντη. Θα τον υπερασπιστώ, λέγοντας ότι ποτέ δεν έχουμε κάποια παρέμβαση για να αλλάξει το μέγεθος των σεισμών, προς τα πάνω ή προς τα κάτω», λέγοντας ότι αυτό θα ήταν παραβίαση των όρων της επιστήμης.

Σε ότι αφορά τις σεισμικές δονήσεις στην Λέσβο, ο Διευθυντής Ερευνών του Σεισμολογικού Ινστιτούτου είπε ότι «δεν δίνουν ξεκάθαρα στοιχεία μιας ομαλής μετασεισμικής ακολουθίας», ενώ σημείωσε πως απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση καθώς αυτή «δεν εξελίσσεται στην θάλασσα, όπως στην Κρήτη, αλλά στην επιφάνεια του νησιού και η περιοχή έχει δώσει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν»

«Μάλλον, από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, οι σεισμοί στην Λέσβο δεν προέρχονται από το μεγάλο ρήγμα της Αγίας Παρασκευής, αλλά από ένα μικρότερο», είπε ο κ. Παπαδόπουλος, σημειώνοντας ότι αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη ισχύ.

Σε ότι αφορά τους υπόκωφους θορύβους από τα έγκατα της γης, που έχουν αναστατώσει τους κατοίκους της Λέσβου, ο κ. Παπαδόπουλος ήταν καθησυχαστικός, λέγοντας πως είναι ένα ηχητικό φαινόμενο στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, που όμως «δεν είναι επικίνδυνο, επικίνδυνος είναι ο σεισμός».

«Οι κάτοικοι ζητούν περισσότερη ενημέρωση και έχουν δίκιο, αλλά αυτό προϋποθέτει να τοποθετηθούν φορητοί σεισμογράφοι. Το κόστος είναι η δαπάνη για τους δύο ανθρώπους που θα πάνε να τους στήσουν. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση από τους αρμόδιους», είπε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αφήνοντας εκ νέου αιχμές.

Ο σεισμολόγος επανέλαβε ότι «Στην χώρα μας κατά μέσο όρο γίνεται ένας σεισμός 6 Ρίχτερ και πάνω τον χρόνο. Από τον Οκτώβριο του 2021 δεν έχουμε μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα», λέγοντας ότι μπορεί μεν να γίνονται πολλοί σεισμοί μικρότερου μεγέθους, αλλά «η ενέργεια συσσωρεύεται και η ενέργεια θα εκτονωθεί και πάλι», προσθέτοντας ότι «πολλοί σεισμοί από αυτούς τους ισχυρούς ευτυχώς γίνονται σε υποθαλάσσιο περιβάλλον και δεν έχουν καθόλου μα καθόλου επιπτώσεις σε κατοικημένες περιοχές».

Σε ότι αφορά την σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «βόρεια της Κρήτης η δραστηριότητα έχει ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες, με μέγιστο σεισμό 4,4 Ρίχτερ. Δεν αποκλείεται να γίνει μεγαλύτερος, αλλά δύσκολα θα μπορέσει να βλάψει κατοικημένη περιοχή, καθώς οι σεισμοί γίνονται σε υποθαλάσσια περιοχή».

