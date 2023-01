Υγεία - Περιβάλλον

Ιώσεις - Τζανάκης: Δύσκολες οι επόμενες 3 εβδομάδες, με 500000 κρούσματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζοφερή η εκτίμηση του Καθ. Πνευμονολογίας. Τι είπε για τις ΜΕΘ Παίδων, την μάσκα στα σχολεία και πως εξήγησε την έξαρση των ιώσεων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης, κληθείς να σχολιάσει τον αριθμό των κλινών ΜΕΘ Παίδων είπε ότι «τα παιδιά ευτυχώς σπάνια χρειάζονται κλίνες ΜΕΘ», αποδίδοντας μάλλον στην σύμπτωση της έξαρσης των εποχικών ιώσεων και του κορονοϊού τις αυξημένες ανάγκες, λόγω των οποίων παιδιά από διάφορα σημεία της χώρας μεταφέρονται στην Αττική για να νοσηλευθούν σε κλίνη ΜΕΘ.

Ο κ Τζανάκης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι «Το σύστημα πρέπει να προετοιμαστεί για άλλες 2-3 δύσκολες εβδομάδες, καθώς θα κορυφωθεί έξαρση στα κρούσματα. Έως τώρα, είχαμε μια ήπια περίοδο, λόγω και των κλειστών σχολείων».

«Έχουμε 100.000 με 120.000 ιώσεις την ημέρα από ασθενείς με γρίπη. Μιλάμε για περίπου 350.000 κρούσματα ιώσεων στην Ελλάδα προς το τέλος του μήνα, που μαζί με τα κρούσματα κορονοϊού, θα έχουμε λίγο λιγότερο από μισό εκατομμύριο κρούσματα την εβδομάδα στην Ελλάδα».

Εξηγώντας την μεγάλη έξαρση των ιώσεων, ο κ. Τζανάκης είπε ότι «είμαστε από 3 χρόνια που δεν έχει εκπαιδευθεί το αναπνευστικό μας απέναντι σε αυτά τα παθογόνα. Παιδιά που σήμερα είναι 5 ετών, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μέσα στην πανδημία και δεν είχαν εκτεθεί ποτέ σε αυτά τα παθογόνα. Μια ίωση στρώνει τον δρόμο για την επόμενη και έτσι θα πρέπει να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί».

«Δεν συμφωνώ για την επιστροφή της μάσκας στα σχολεία. Τα παιδιά καλό θα είναι να προσέχουν και να απολυμαίνονται τα θρανία τους και όλοι οι παιδότοποι», είπε ο κ. Τζανάκης, τονίζοντας ότι «τόσο η γρίπη όσο και ο συγκυτιακός ιός (σημ: RSV), μεταδίδονται πολύ ευκολότερα από τις επιφάνειες από ότι ο κορονοϊός. Μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση χωρίς αστυνομικά μέτρα. Θα πρέπει όμως να μας γίνει συνείδηση ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε την μάσκα συνειδητά, όπου θεωρούμε ότι υπάρχει λόγος προστασίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο: Ληστές έδεσαν οικογένεια και “άδειασαν” το σπίτι

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ - Τετάρτη: ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Χίθροου: “Συναγερμός” από δέμα με ουράνιο