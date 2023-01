Πολιτική

Υποκλοπές: Οικονόμου κατά Τσίπρα για “θεατρινισμούς” και “τραμπουκισμό αλά γκρέκα”

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, κατηγόρησε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για παρότρυνση σε ανυπακοή στους νόμους. Τι είπε για τον Ντογιάκο και την ΑΔΑΕ, τον τεως βασιλιά, αλλά και τις εκλογές, το Πάσχα και τις κάλπες στην Τουρκία.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, για τις επερχόμενες εκλογές, την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, αλλά και τον σάλο που ξέσπασε μετά από την γνωμοδότηση του Ισίδωρου Ντογιάκου για την ΑΔΑΕ και τις έρευνες για τις υποκλοπές.

Σε ότι αφορά τις λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία και τις λοιπές εκδηλώσεις για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, ο Γιάννης Οικονόμου αφού επανέλαβε ουσιαστικά την δήλωση του Πρωθυπουργού και επεσήμανε πως όπως όλοι θα κριθεί από την Ιστορία, παρέπεμψε στις αποφάσεις της διυπουργικής επιτροπής που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με τα θέματα που αφορούν τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο και την ταφή του.

Αναφορικά με τις εκλογές, σε ερώτημα εάν υπήρξε παρέμβαση της Εκκλησίας για να μην υπάρχουν εκλογικές διεργασίες την Μεγάλη Εβδομάδα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν υπάρχει καμία επαφή με την Εκκλησία για τις εκλογές».

Για το αποτέλεσμα της κάλπης και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «Οι εκλογές είναι διλλήματα, είναι συγκεκριμένα ερωτήματα που ο κόσμος θα έχει στο μυαλό του, όταν πάει να ψηφίσει από την πρώτη Κυριακή. Ο κόσμος να έχει στο μυαλό του ότι η Ελλάδα σε αυτήν την ταραγμένη εποχή που ζούμε δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που πρέπει να διαβουλεύεται μεταξύ της για να αποφασίσε».

«Η απλή αναλογική είναι βόμβα στα θεμέλια της σταθερότητας που έβαλε το 2019 φεύγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ, που βλέποντας ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει ο ίδιος είπε να μείνει ακυβέρνητη η χώρα, που μόνο με έναν τρόπο απενεργοποιείται», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι είναι «ρεαλιστικός ο στόχος για αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, στο πλαίσιο της ενισχυμένης αναλογικής, με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, που όμως δεν θα αποκλείει την συνεργασία με πρόσωπα από άλλους χώρους».

Ερωτηθείς για τις εκλογές στην Τουρκία και την χρονική σύμπτωση τους με τις διπλές κάλπες στην Ελλάδα, μαζί με σενάρια για παραμονή των κ. Δένδια και Παναγιωτόπουλου στις θέσεις τους, ώστε να μην υπάρξει «κενό εξουσίας» κατά την διάρκεια της υπηρεσιακής Κυβέρνησης, το οποίο θα προσπαθήσει να εκμεταλλευθεί η Άγκυρα, ο Γιάννης Οικονόμου είπε πως «πολλοί λένε πως θα είμαστε με την Τουρκία σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ένδειξη για θερμό επεισόδιο. Δεν περιμένουμε κανένα μεγάλο κακό, κανένα θερμό επεισόδιο το διάστημα από τις πρώτες στις δεύτερες εκλογές. Η κυβέρνηση έχει φροντίσει σε κάθε περίπτωση να είναι έτοιμη η χώρα να αντιδράσει όπως πρέπει σε κάθε συνθήκη».

Σχετικά με τον σάλο που ξέσπασε μετά από την γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές και την ΑΔΑΕ, ο κ. Οικονόμου είπε ότι «το Σύνταγμα ορίζει τους κανόνες και τις ενέργειες κάθε Αρχής και παραπέμπει στους νόμους για την εφαρμογή των ενεργειών αυτών. Ο νόμος ορίζει πως θα λειτουργήσει. Το Σύνταγμα λέει με σαφήνεια «όπως νόμος ορίζει». Η Δημοκρατία έχει κανόνες και οι κανόνες αυτοί οι νόμοι. Δεν έχει σημασία τι θέλει ο καθένας, αλλά είναι και ο τρόπος».

«Η Κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στην Δικαιοσύνη και δεν τοποθετείται απέναντι στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, ανάλογα εάν αυτές εξυπηρετούν τις αποφάσεις ή τους στόχους της. Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης δεν είναι αλά καρτ. Κάποιοι άλλοι επιδιώκουν να αποκτήσουν ταυτότητα. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που υιοθετούμε διαδόσεις ρυπαρών δικτύων, δεν είμαστε εκείνοι που υποστηρίζουμε την Δικαιοσύνη μόνο όταν εξυπηρετεί τους στόχους μας και όταν δεν το κάνουν αυτό να την καταγγέλλουμε», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Συμπλήρωσε ότι «Για τις υποκλοπές, οποιαδήποτε διάσταση πρέπει να αποσαφηνιστεί. Κανείς δεν απαγορεύει στην ανεξάρτητη αρχή να κάνει την δουλειά της. Η ερμηνεία της Δικαιοσύνης είναι βάσει των νόμων, Κανείς δεν εμποδίζει μια ανεξάρτητη αρχή να κάνει την δουλειά της».

Επιτιθέμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Οικονόμου είπε ότι «η παρότρυνση σε ανυπακοή στους νόμους, οι επιθέσεις στην Δικαιοσύνη, οι θεατρινισμοί και οι μεγαλοστομίες, στρώνουν το χαλί για άλλες συμπεριφορές, σαν αυτές που βλέπουμε σε άλλες χώρες. Αυτό είναι “τραμπουκισμός αλά γκρέκα”. Οφείλουμε μεγαλύτερη συνείδηση και ενσυναίσθηση για το πόσο σημαντικό πράγμα είναι η Δημοκρατία».

