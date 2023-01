Παρίσι: Μαχαίρωσε επιβάτες του τρένου (εικόνες)

Αιματηρό περιστατικό σε σταθμό του τρένου, στο Παρίσι.

Άνδρας τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους στον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ Ντι Νορ στο Παρίσι σήμερα το πρωί, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ύποπτος «εξουδετερώθηκε» από την αστυνομία.

Νωρίτερα αστυνομική πηγή είχε επισημάνει ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά με μαχαίρι από την επίθεση του άνδρα αυτού, ο οποίος συνελήφθη αμέσως.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 06:45 (τοπική ώρα, 07:45 ώρα Ελλάδας). Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ο άνδρας τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους με μαχαίρι.

