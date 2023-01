Κόσμος

TRT Haber: Τα 12 μίλια είναι ένα ελληνικό “όπλο χάους”

Ανάλυση για την ελληνική επιθυμία επέκτασης των χωρικών υδάτων κάνει ο τουρκικός Τύπος. Τα πρωτοσέλιδά του.

«Είναι αμφίβολο ότι μπορεί να επιτευχθεί δίκαιο αποτέλεσμα εάν υποβληθεί αίτηση στο Δικαστήριο της Χάγης. Το αίτημα της Τουρκίας για δικαιοσύνη μπορεί να αγνοηθεί», αναφέρεται σε άρθρο της ιστοσελίδα TRT Haber για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, «υπήρξε ο ισχυρισμός ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα σε 12 μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης. Αν γίνει αυτό το προκλητικό βήμα που κατά καιρούς φέρνει στην ατζέντα η Ελλάδα, τι θα σημαίνει για την Τουρκία και πώς θα επηρεάσει τις ισορροπίες στο Αιγαίο;»

Το άρθρο του TRT Haber:

«Δύο χώρες και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Προβλήματα που συνεχίζονται από τη δεκαετία του 1930 και απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τη λύση λόγω των προκλητικών βημάτων της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο αδιέξοδο είναι τα δικαιώματα κυριαρχίας σε αέρα και θάλασσα.

Για καλύτερη κατανόηση του θέματος, ας δούμε πρώτα τις έννοιες στο ναυτικό δίκαιο. Χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Το ναυτικό μίλι είναι μια ειδική μονάδα που χρησιμοποιείται στις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές. Το χερσαίο μίλι είναι η γραμμική απόσταση μεταξύ δύο σημείων. Ένα ναυτικό μίλι θεωρείται ότι είναι 1852 μέτρα. Στο ναυτικό δίκαιο, ο πρώτος όρος που πρέπει να γίνει κατανοητός είναι «χωρικά ύδατα». Ως χωρικά ύδατα ορίζονται η θαλάσσια περιοχή στην οποία το κράτος έχει «πλήρη θαλάσσια κυριαρχία». Αυτή η κυριαρχία περιλαμβάνει επίσης τον εναέριο χώρο πάνω από τα χωρικά ύδατα και τον βυθό και το υπέδαφος κάτω από αυτά τα ύδατα.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας δίνει στα κράτη το δικαίωμα να καθορίζουν το πλάτος των χωρικών τους υδάτων μέχρι 12 ναυτικά μίλια. Επί του παρόντος, το πλάτος των χωρικών θαλασσών τόσο της Τουρκίας όσο και της Ελλάδας στο Αιγαίο είναι 6 ναυτικά μίλια. Η υφαλοκρηπίδα ορίζεται ως η φυσική επέκταση της ξηράς που σχηματίζει τη χώρα κάτω από τη θάλασσα και εκτείνεται έως και 350 ναυτικά μίλια. Κατά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ κρατών με γειτονικές ή απέναντι ακτές, πρέπει να τηρείται η αρχή της «ισότητας».

Το κράτος έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα να εξερευνά και να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη περιλαμβάνει τόσο τον βυθό όσο και το υδάτινο σώμα του παράκτιου κράτους. Το μήκος της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 ναυτικά μίλια. Και πάλι, η αρχή της «ισότητας» πρέπει να ακολουθηθεί στην οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των κρατών με όμορες και απέναντι ακτές.

Το όπλο του χάους της Ελλάδας: 12 μίλια

Ποια είναι λοιπόν η πηγή της κρίσης στο Αιγαίο, τι θέλει η Ελλάδα και τι αντιτίθεται η Τουρκία; Η Ελλάδα αύξησε τις χωρικές της θάλασσες, που καθορίστηκαν ως 3 μίλια στη Λωζάνη το 1936, σε 6 ναυτικά μίλια. Λόγω της θετικής ατμόσφαιρας που επικρατούσε τότε στις τουρκοελληνικές σχέσεις, η Τουρκία δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή. Ωστόσο, μετά το Κυπριακό το 1964 και τον εξοπλισμό από την Ελλάδα των νησιών κοντά στις ακτές της Ανατολίας, η Τουρκία αύξησε τα χωρικά της ύδατα στα 6 ναυτικά μίλια.

Μετά την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο το 1974, η Ελλάδα προσπάθησε να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Η Τουρκία, από την άλλη, δήλωσε το 1976 ότι θα θεωρούσε αυτό το βήμα αιτία πολέμου . Τα επόμενα χρόνια, αυτή η απαίτηση της Ελλάδας συνέχισε να εμφανίζεται κατά καιρούς.

Το παιχνίδι της Αθήνας βρήκε αντίκρισμα σε Γαλλία και ΗΠΑ Ο συντάκτης ειδήσεων του TRT Mehmet Kanc? μίλησε για το ΄σχεδίο του Αιγαίου’, το οποίο η Ελλάδα προσπαθεί να καθιερώσει εδώ και σχεδόν 100 χρόνια.

«Η ιστορία των προσπαθειών της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και τον εναέριο χώρο της στο Αιγαίο εις βάρος της Τουρκίας χρονολογείται από το 1931. Εκείνη την εποχή, η Ελλάδα, της οποίας τα χωρικά ύδατα ήταν 3 ναυτικά μίλια (5, 55 χιλιόμετρα), επέκτεινε τον εναέριο χώρο της μονομερώς στα 10 ναυτικά μίλια.(18,52 χιλιόμετρα) δηλώθηκε.

Αν και η Τουρκία και η Ελλάδα δεν έχουν καθορίσει τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο με συμφωνία, οι ισχύουσες δικαιοδοσίες των μερών πρόκειται να εφαρμοστούν ως 6 ναυτικά μίλια.

Ωστόσο, η Ελλάδα συνέχισε τις προσπάθειές της να επεκτείνει τα σύνορά της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενάντια στις Συμφωνίες της Λωζάνης του 1923 και του Παρισιού του 1947. Όχι μόνο επιχείρησε να επεκτείνει τα σύνορά της, αλλά εξόπλισε και τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία έπρεπε να είχαν αποστρατικοποιηθεί από τη δεκαετία του 1960.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κομπασμός ότι «το status quo των νησιών είναι αδιαμφισβήτητο, η Τουρκία προσπαθεί να αλλάξει το status quo των νησιών» ως αφορμή για τη διοίκηση της Αθήνας, η οποία κατηγορεί την Τουρκία για ρεβιζιονισμό, δηλαδή ότι προσπαθεί να αλλάξει. Η σημερινή κατάσταση των συνόρων, παραβιάζοντας τις γραπτές συμφωνίες και εξοπλίζοντας τα νησιά βρήκε αντίκρυσμα στη Γαλλία και τις ΗΠΑ, που έχουν συμφέροντα στις ενεργειακές

«Το αίτημα της Τουρκίας για δικαιοσύνη μπορεί να αγνοηθεί»

Σύμφωνα με τον Mehmet Kanc, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση στη διεθνή συγκυρία και τις εξελίξεις όπως ο εξοπλισμός της Ελλάδας από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, είναι αμφίβολο ότι μπορεί να επιτευχθεί δίκαιο αποτέλεσμα εάν υποβληθεί αίτηση στο Δικαστήριο της Χάγης. .

Λαμβάνοντας υπόψη την 36χρονη κατοχή της Αρμενίας στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ παρά τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τον τρόπο με τον οποίο η απαίτηση του Αζερμπαϊτζάν για δικαιοσύνη μπήκε στο ράφι μέσω της Ομάδας του Μινσκ σε αυτή τη διαδικασία, δεν φαίνεται δυνατό να ελπίζουμε σε εναλλακτικές λύσεις όπως το Δικαστήριο της Χάγης. Δικαιοσύνη στις σημερινές συνθήκες.

Πώς θα επηρεάσει η απόφαση τη θέση της Τουρκίας στο Αιγαίο;

Η αύξηση της χωρικής θάλασσας στα 12 ναυτικά μίλια θα αλλάξει δυσανάλογα την ισορροπία συμφερόντων στο Αιγαίο εις βάρος της Τουρκίας.

Επί του παρόντος, λόγω των πολλών νησιών της, τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας αποτελούν το 40 τοις εκατό του Αιγαίου Πελάγους. Εάν τα χωρικά ύδατα αυξηθούν στα 12 ναυτικά μίλια, το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί στο 70%. Σε αυτή την περίπτωση, το μέγεθος της ανοιχτής θάλασσας θα μειωθεί από 51 τοις εκατό σε 19 τοις εκατό, ενώ τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας θα παραμείνουν λιγότερο από το 10 τοις εκατό του Αιγαίου Πελάγους.

Σύμφωνα με τον Kanc?, η επιμονή της διοίκησης της Αθήνας στα 12 ναυτικά μίλια είναι μέρος μιας προσπάθειας στέρησης πόρων από την Τουρκία περιορίζοντας την Τουρκία σε μια στενή θαλάσσια περιοχή, όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι προσπάθειες της Ελλάδας να αποτρέψει την έξοδο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο ξεκίνησαν το 2010 με τον εντοπισμό πλούσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου γύρω από το νησί της Κύπρου.

Η Αθήνα πρέπει να ξυπνήσει από το παραμύθι της

Αν και η Αθήνα προσπάθησε να συνεργαστεί με διαφορετικές χώρες, τα βήματα που έκανε η Τουρκία για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τη Συρία προκάλεσαν απογοήτευση στην Ελλάδα.

Συνειδητοποιώντας ότι έχει χάσει την ευκαιρία να αναπτύξει μια πρωτοβουλία κατά της Τουρκίας στη Μεσόγειο, η Ελλάδα προσπαθεί τώρα να δημιουργήσει κλίμα σύγκρουσης και να προσελκύσει δυτικές χώρες στο Αιγαίο προκαλώντας την Τουρκία με τις συνήθειές της από τον 19ο και τον 20ό αιώνα.

Ωστόσο, με πραγματικά βήματα που έγιναν στην εξωτερική πολιτική, η Τουρκία λέει στην Αθήνα ότι πρέπει να ξυπνήσει από το παραμύθι.

Τα σημερινά πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου

Η Χουριέτ αναφέρει στον τίτλο της: «Με το ζόρι τα κρατάμε στα υπόστεγα». Ο πρόεδρος αμυντικής βιομηχανίας Ισμαήλ Ντεμίρ λέει στη Χουριέτ ότι το πρότζεκτ για το εγχώριο αεροσκάφος προχωράει πολύ γρήγορα. Η πρώτη πτήση του θα γινόταν το 2025 αλλά θα γίνει στο τέλος αυτού του χρόνου. Η Χουριέτ σχολιάζει ότι η επιτυχία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους Κόκκινη Μηλιά ανέβασε το ηθικό.

«Η Μεσόγειος δεν μένει απροστάτευτη», είναι ο τίτλος της Τουρκίγε στο άρθρο όπου φιλοξενούνται δηλώσεις του Ερσίν Τατάρ ότι «δεν θα επιτρέψουμε παιχνίδια».

