Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Κηδεία ως ιδιώτης - Ταφή στο Τατόι

Τι αποφασίστηκε στην κυβερνητική σύσκεψη στο Μαξίμου. Ποιο στέλεχος θα εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση στην εξόδιο ακολουθία.

Σχετικά με την κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφασίστηκαν τα εξής:

θα ταφεί ως ιδιώτης, Ο τέως Βασιλιάς

κοντά στους προγόνους του στο Τατόι, Η ταφή θα πραγματοποιηθεί

Σε συνεννόηση της κυβέρνησης με την οικογένεια θα οριστεί ο Ναός στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η Εξόδιος Ακολουθία,

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στην κηδεία η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη,

η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, Θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το Πρωτόκολλο για τους επίσημους από το εξωτερικό που θα παραστούν στην κηδεία.

Από την Κυβέρνηση, επισημαίνεται ότι εάν επιλεγεί από την οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στην Μητρόπολη Αθηνών, δεν θα εκτεθεί η σορός σε λαϊκό προσκύνημα, κάτι που θα μπορέσει να γίνει εάν επιλεγεί άλλος ναός από την οικογένεια του τέως βασιλιά.

«Το ΜέΡΑ25 σέβεται ανθρώπινα τον κάθε θάνατο. Δεν θα ανεχθούμε όμως την παραμικρή θεσμική εκτροπή που θα συνιστούσε είτε η ταφή του Κωνσταντίνου Γκλύξμπουργκ στο Τατόι, το οποίο ο λαός πλήρωσε ακριβά για να περάσει στην κυριότητά του, είτε ταφή δημοσία δαπάνη για πολίτη που δεν δέχθηκε ποτέ την συνταγματική νομιμότητα που διέπει το εν λόγω δημόσιο», αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος.