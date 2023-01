Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: η παράταση οδήγησε σε “στάση πληρωμών”

Αναβολή μέχρι την τελευταία ημέρα της νέας διορίας φαίνεται πως θα τηρήσουν πολλοί ιδιοκτήτες οχημάτων. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις πληρωμές. Πόσες πινακίδες κυκλοφορίας “επιστράφηκαν” στο Δημόσιο.

Του Νίκου Ρογκάκου

Τέσσερα στα δέκα ευρώ που έχουν εγγραφεί ως έσοδα του προϋπολογισμού 2022 από τέλη κυκλοφορίας έχει εισπράξει μέχρι σήμερα το υπουργείο Οικονομικών καθώς η δίμηνη παράταση στην προθεσμία εξόφλησής τους που ανακοινώθηκε πολύ πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας ( 31 Δεκεμβρίου) φαίνεται να οδήγησε τους περισσότερους σε βραχυχρόνια εξοικονόμηση ρευστότητας.

Τα στοιχεία πληρωμών που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ δείχνουν σύμφωνα με πληροφορίες πληρωμές τελών κυκλοφορίας 500 εκατ. ευρώ (42% των εγγεγραμμένων εσόδων) από 2.830.000 ιδιοκτήτες Ι.Χ. Παράλληλα οι καταθέσεις πινακίδων φαίνεται να κατεβάζουν ταχύτητα.

Την 1η Νοεμβρίου οι αιτήσεις ψηφιακής ακινησίας έφταναν τις 120.000 και από τότε έως σήμερα έχουν μεσολαβήσει 7.000 άρσεις ψηφιακής ακινησίας ( ενδεχομένως πολλοί να πήραν τα αυτοκίνητά τους πίσω για τις γιορτές πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας με το μήνα). Την 1η Νοεμβρίου 2021 σε ψηφιακή ακινησία είχαν τεθεί 130.000 οχήματα.

Παρά τη βελτίωση, το γεγονός ότι περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες προτιμούν σε ετήσια βάση να τραβήξουν χειρόφρενο διαρκείας στο οχήματά τους παρά να πληρώσουν τα τέλη, αναδεικνύει το δυσβάσταχτο βάρος ιδίως για ιδιοκτήτες οχημάτων μεγάλης ηλικίας με πολλά κυβικά όπου τα τέλη παραμένουν κυριολεκτικά ασήκωτα.

Οι ιδιοκτήτες αυτής της κατηγορίας είναι άλλωστε κυρίως αυτοί οι οποίοι επιλέγουν την πληρωμή τελών κυκλοφορίας με το μήνα, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν για κάποιους μήνες του χρόνου τα αυτοκίνητά τους. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ότι αν γίνει άρση ακινησίας για παράδειγμα για ένα μήνα, το αργότερο, την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα λήξης του διαστήματος προσωρινής κίνησης ή την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα, εφόσον η τελευταία μέρα του μήνα λήξης της προθεσμίας είναι αργία, θα πρέπει να συνδεθείτε στην πλατφόρμα MyCar με τους κωδικούς taxisnet και να υποβάλετε εκ νέου το αίτημα της ψηφιακής ακινησίας. Αν αυτό δεν συμβεί, όπως έγινε με πολλούς ιδιοκτήτες στη διάρκεια του 2022, η ΑΑΔΕ αυτόματα χρεώνει διπλά τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας ( μαζί με το πρόστιμο).

Βαριές καμπάνες προβλέπονται και για όσους δηλώσουν ψηφιακή ακινησία του οχήματός τους αλλά συνεχίζουν να το κυκλοφορούν στα κρυφά. Θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 10.000 ευρώ το οποίο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής ενώ ταυτόχρονα αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για το 2023 εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου και η παράταση αυτή αφορά και την ψηφιακή κατάθεση πινακίδων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όσους σκοπεύουν να καταθέσουν πινακίδες ( δεν αποστέλλονται πλέον στην εφορία, όλη η διαδικασία γίνεται ψηφιακά) να κυκλοφορήσουν για δύο μήνες «τζάμπα» τα οχήματά τους.

