Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατο του

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας, που δόθηκεε στην δημοσιότητα λίγη ώρα μετά από την σύσκεψη στο Μαξίμου για την εξόδιο ακολουθία και την ταφή του τελευταίου μονάρχη της Ελλάδας.

Ανακοίνωση εξέδωσε γύρω στις 11:00 της Τετάρτης, η οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, αναγγέλλοντας επισήμως τον θάνατο του

Στην ανακοίνωση που είναι γραμμένη στα ελληνικά και στα αγγλικά, αναφέρονται τα εξής:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β’

Με βαθύτατη θλίψη η Οικογένεια ανακοινώνει ότι ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και αδερφός, απεβίωσε εχθές 10 Ιανουαρίου 2023, νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο ‘ΥΓΕΙΑ’.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την εξόδιο ακολουθία και την ταφή του.

Προσωπικό Γραφείο Βασιλέως Κωνσταντίνου,

Πρώην Βασιλέως των Ελλήνων

ANNOUNCEMENT OF THE DEATH OF HIS MAJESTY KING CONSTANTINE II

It is with deep sadness that the Royal Family announces that HM King Constantine, beloved husband, father, and brother, passed away yesterday, January 10, 2023, while being treated at ‘HYGEIA’ hospital in Greece.

Details will follow regarding his funeral procession and burial.

Private Office of HM King Constantine,

Former King of the Hellenes».

Σχετικά με την κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφασίστηκαν τα εξής:

θα ταφεί ως ιδιώτης, Ο τέως Βασιλιάς

κοντά στους προγόνους του στο Τατόι, Η ταφή θα πραγματοποιηθεί

Σε συνεννόηση της κυβέρνησης με την οικογένεια θα οριστεί ο Ναός στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η Εξόδιος Ακολουθία,

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στην κηδεία η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη,

η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, Θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το Πρωτόκολλο για τους επίσημους από το εξωτερικό που θα παραστούν στην κηδεία.

Από την Κυβέρνηση, επισημαίνεται ότι εάν επιλεγεί από την οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στην Μητρόπολη Αθηνών, δεν θα εκτεθεί η σορός σε λαϊκό προσκύνημα, κάτι που θα μπορέσει να γίνει εάν επιλεγεί άλλος ναός από την οικογένεια του τέως βασιλιά.





